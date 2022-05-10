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美國務院文件刪「不支持台獨」　學者葉耀元：台美關係根本性改變

▲▼美國國務院更新「U.S. Relations with Taiwan」條目。（圖／翻攝自美國國務院官網）

▲美國國務院更新「U.S. Relations with Taiwan」條目。（圖／翻攝自美國國務院官網，點圖放大）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系主任葉耀元透過臉書分析，新版本與過去發行的版本天差地別，顯示台美關係出現根本性的改變，美國雖然沒有完全放棄一中政策，但新版本加強了對台灣提供「保護」的成分，更強調了台灣作為美國重要的經濟、安全、以及民主的夥伴，其重要性非常之高。

美國國務院最近更新官網上的美台關係現況描述成果清單，移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，並新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。

對此，葉耀元透過臉書粉絲專頁「葉教授的國際事務學院」分析指，這個版本跟2018年8月31日發行的版本天差地別，可以說是台美關係似乎要有根本性的改變，簡單來說，美國提升了對台灣經濟、安全、台美共同價值、與台灣主權的地位，並且強調美國對台灣的安全「保護」。

葉耀元指出，在新版本裡面，一中政策（One China Policy）的解釋被移除了，六項保證則被大幅度地強調，換言之，美國雖然沒有完全放棄一中政策，但新版本加強了對台灣提供「保護」的成分；且新的版本移除了美國「不支持台獨」的敘述，強調兩岸的和平未來需要建構在台灣人民的期望跟最高福祉之上，這當然不等同於美國「支持台獨」，但跟過去只去談不希望任何一邊改變現狀，以及兩岸應該要持續談話謀求和平，這次的版本則是直接把台灣人民放在兩岸和平的根本。畢竟，會打破兩岸和平現狀的始作傭者，也只可能會是中國。

葉耀元表示，新的版本強調美國與台灣在印太地區的「夥伴關係」以及兩國之間的交流與友誼，過去的版本指冷冰冰的敘述兩國之間的非正式邦交關係，差異顯而易見。此外，台美兩國之間的外交代表被拉到文件的前面去談，這代表相比較於過去，美國現在更為重視兩國外交的互動。這可以從《台灣旅遊法》通過之後，美國不斷地派高官來台交流觀其一二。

在經濟關係上面，葉耀元指出，新的版本強調台灣與美國深厚的經貿關係，更把正在進行的「台美經濟繁榮夥伴對話」（U.S.-Taiwan Economic Prosperity Partnership Dialogue）以及「台美科技貿易暨投資合作架構」（Technology, Trade, and Investment Collaboration, TTIC）放進雙邊經濟關係的敘述，這無疑是為了未來雙邊的自由貿易協定打下了一個基底以及以此建立一個指日可待的期望值；此外，與台灣在科學以及科技上的合作，被放在新版本的台美關係中，這正代表美國對台灣科技產業的重視。

在台美雙邊人民的連結上面，葉耀元表示，新版本標出了一年半前開始執行的「台美教育倡議」（U.S.-Taiwan Education Initiate），鼓勵雙邊人才的流動，並希望以此更進一步增進雙邊人民的關係與連結，這些草根的外交，都是增加台灣在美國外交與戰略地位的重要環節。

葉耀元表示，總結來說，台美關係大幅度的增溫，是不爭的事實，這當然跟美中關係從合作轉移成競爭，甚或直接把這關係當作霸權爭奪戰來談，有絕對的相關性，這些改變，雖然並不代表美國正式的放棄了自1979年開始執行的一中政策（One China Policy）以及戰略模糊（Strategic Ambiguity），但就美國政府對台灣的安全保證，以及過去在美國在台美關係間刻意淡化台灣主權的這兩件事上，的確是向前邁進了一步。

葉耀元並指，在這新版的台美關係的敘述中，美國更強調了台灣作為美國重要的經濟、安全、以及民主的夥伴，其重要性非常之高，而兩岸的未來，不能完全單方面聽信中華人民共和國與中國共產黨的說詞，以此迫使台灣人喪失自己的主權與國家，台灣人民的願望與其最高福祉，才是決定兩岸未來的關鍵。

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