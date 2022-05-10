「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網見盤子覺醒了：這樣誰買啊

▲藥師曝1原因，大家寧願去藥局排買快篩，也不願在超商購買。（示意圖／記者許靖騏攝）



網搜小組／劉維榛報導

實名制快篩五劑販售500元，隨著快篩需求變大，四大超商、超市與美妝店等8通路也補貨販售，不過一劑180元買氣似乎不如預期，而律師林智群直言，證明大家是「想買便宜的快篩」，而不是「需要快篩」。但藥師林士峰卻揭背後真相，網友熱議，「大家應該是算盤打得很精，對錢很有概念沒錯！」

有網友在PTT討論，9日與同事中午去超商，驚見快篩劑有一堆現貨，他們3人還能一人買一支回去，讓他困惑拋問「所以其實真正急需快篩的人，也沒有這麼多吧，不然超商賣180元，也應該被秒殺才對。」

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律師林智群不久也發文感嘆，100元的快篩大排長龍，180元的快篩乏人問津，這證明了，大家是「想買便宜的快篩」（i want），而不是「需要快篩」（i need），如果真的需要，貴個80元也會去買。

針對林智群的言論，藥師林士峰在粉專反駁，「不對喔，K律師，據我對市場的瞭解，我認為超商單劑180元的快篩買氣不如預期的原因，不是因為價格。」

▲超商販售亞培快篩，一劑180元。（圖／記者呂佳賢攝）



林士峰曝真正原因是，「是因為一樣預期要排隊，到藥局買，一次可以買五支，怎麼想都比超商只能買一支來的有時間上的效益。所以市場上的人潮並未因此從藥局裡獲得舒緩。」

底下網友熱議，「一樣排隊，當然要一次買五個，因為家人都可以備用。其他商家只能買一個，太少了，當紀念品嗎」、「每支便宜80元，一次買5支就省400元...大家應該是算盤打得很精，對錢很有概念沒錯」、「80元是一個便當錢，是一個人的一餐」、「的確，考量一次買五支和一次買一兩支，當然要等五支的。另外，跑多家超商和跑一家藥店，風險及時間上，還是跑一家藥店比較划算」、「一次只能買一支，還限量、還要排隊、價格還比較高，誰買啊」。

事後，林智群也親自來留言，「所以這些在藥局排隊的人不是急著用，而是要買來囤的？是嗎？如果急的話，跑五家通路，多花400元，就可以買到五份快篩了，不是嗎？」林士峰則回覆，「那也要靠大家宣傳一下，不然市場以為去超商會撲空或是排隊，把來藥局領藥的人引些過去超商。」

▼林智群來留言強調，藥局排隊的人不是急用而購買。（圖／翻攝林士峰臉書粉專）

