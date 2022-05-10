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用正確讀法唸@！剛畢業女同事「輸入2字」　他愣住：我老了嗎

▲▼ 電腦鍵盤 。（圖／記者陳亭伃攝）

▲女同事直接把@（at）打成帳號的一部份，讓原PO愣住。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「@」在很多台灣人的印象中，都是稱為「小老鼠」，它的正確讀音較少台人會使用。就有網友向同事報信箱的時候，講出正確唸法，結果對方卻誤以為那是帳號的一部分，不僅自然而然地打上去，還再多加一個小老鼠。原PO就在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「@會怎麼唸？」話題引發熱論。

這位網友文中表示，女同事問他信箱是什麼，他就先唸完帳號，並接「@gmail.com」，不過他並不是把@讀成小老鼠，而是正確唸法「at」，「結果她就輸入成 xxxat@gmail.com」。原PO就愣住，「雖然她才剛畢業，但at應該大家都聽得懂吧？（還是我老了QQ）」，不禁直問，「通常大家都唸小老鼠還是at？」

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話題吸引不少人討論，「小老鼠感覺比較口語（？」、「小老鼠啊！身邊沒概念的比你想像中多，其它像gmail、hinet，對方一半以上回蛤？所以現在乾脆說『ㄟ去唉恩衣踢』。還有『.』也會改說點，用英文（dot）一堆人又蛤蛤」、「內心默念at，開口說小老鼠」、「我都講a再一個圈圈」、「直接接gmail.com，不會講@。」

不過，也有網友表示，「輸入成那樣，有點沒常識吧……（？」、「不知道at就是小老鼠的才應該學起來吧」、「國小電腦課都說是小老鼠，直到高中才被教訓說是at，後來就都說at」、「at（小老鼠超像老人或英文很差 XDD）。」據悉，「@」的正式名稱為commercial at，一般讀作英文單詞「at」，不過，因為其外形緣故，英文中也有「A-Tail」（帶尾巴的a）、「monkey tail」（猴尾巴）等別名。

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