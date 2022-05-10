　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「炸」雞念二聲還四聲？正解曝光…他驚呆：從小就讀錯

雞,炸雞。（圖／達志／示意圖）

▲網友好奇詢問，炸雞的「炸」該怎麼念才正確。（圖／達志／示意圖）

記者郭卉寧／綜合報導

「炸」雞究竟要念二聲還是四聲？一名網友指出，他過去都把「炸」雞讀作四聲「ㄓㄚˋ」，但前陣子看新聞時，卻聽到主播說「ㄓㄚˊ」雞，讓他突然很困惑，是自己從小就念錯，還是主播讀錯？貼文發出後引起討論，不少人紛紛解答正確讀音，直呼：「小時候就是這樣教！」

原PO在PTT以「到底要怎麼念『炸』雞」為題發文指出，最近看新聞時，聽到新聞主播將炸雞讀成「ㄓㄚˊ」雞，讓他頓時一頭霧水，不解地問：「電視台主播不是最講究字正腔圓嗎？難道是我從小就念錯？還是『炸』現在有兩種發音啊？」他接著表示，自己是堅持念四聲「炸」，因為讀成二聲很彆扭，「大家都是怎麼發炸雞的『炸』音呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文發出後，引起網友熱烈討論，紛紛留言自身習慣的念法，「我念二聲欸」、「我也一直都念二聲，到底哪裡彆扭」、「只聽過中國人讀二聲，我身邊聽到的都四聲」、「反正我只念四聲，以後也是念四聲」。

也有人指出，炸（ㄓㄚˊ）雞才是正確發音，「兩個發音，料理方式二聲，爆炸類四聲」、「二聲喔…只是糾正這些會人緣很差，大家通常都將錯就錯而已」、「ㄓㄚˊ雞阿阿阿！我以為這是常識，這個不是國中就應該學過了嗎？就跟龜裂應該要唸ㄐㄩㄣ裂，但很多人都會唸ㄍㄨㄟ裂一樣」。

教育部國語小字典中表示，炸有兩個讀音。（圖／翻攝自教育部國語小字典）

▲教育部國語小字典中指出，炸有兩個讀音，分別是「ㄓㄚˋ」和「ㄓㄚˊ」。（圖／翻攝自教育部國語小字典）

而實際查看教育部國語小字典，則會發現「炸」有兩個讀音，當形容火藥爆發或非常生氣時，炸的讀音就念作「ㄓㄚˋ」，例如爆炸、氣炸；但若是以多量的沸油煎熟食物時，炸的讀音就會念成「ㄓㄚˊ」，像是油炸、炸雞和炸油條等。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
脫線最後吻妻告別「我好愛妳」　兒悲痛自責：爸爸對不起
女友開定位找人！　男詭異陳屍廢棄車底
酒駕自撞害死女友！BMW男靈堂下跪　家屬怒：讓大家看看你長怎
快篩陽性怎麼辦？不要衝急診　4步驟看懂怎處理
快訊／「超級大」鋼圈掉落！　國1北上紫爆回堵6km
快訊／數位證明代替診斷書　壽險公會同意了！
快訊／汐止女騎電動車「與聯結車擦撞」！　捲入車底當場輾斃
急診護理師：確診就是解脫！　「高壓爆炸8hrs」工作曝
只想被哥哥頂撞！人妻吃已婚健身教練　鹹濕對話曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

友人有確診症狀「快篩2天都陰性」！他一插傻眼：請正確使用

他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」　網傻眼：快逃吧

吃1顆西瓜要多花200元了！農民嘆雨下不停衝擊採收：今年很特殊

疫情爆發他喊「全面失控」　與去年差別？PTT點2關鍵：想正常生活

隨身帶2手機「僅1支跳接觸通知」　他毛炸：該信誰！結局揭曉

外送「60元炒青菜」長這樣！她嘆花錢買經驗...網曝黑心真相

「炸」雞念二聲還四聲？正解曝光…他驚呆：從小就讀錯

寶瓶座η流星雨華麗現身　罕見月掩金星將接力登場

與病毒共存一定會死人！英國經驗給台灣3個啟示：解除防疫需代價

「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

友人有確診症狀「快篩2天都陰性」！他一插傻眼：請正確使用

他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」　網傻眼：快逃吧

吃1顆西瓜要多花200元了！農民嘆雨下不停衝擊採收：今年很特殊

疫情爆發他喊「全面失控」　與去年差別？PTT點2關鍵：想正常生活

隨身帶2手機「僅1支跳接觸通知」　他毛炸：該信誰！結局揭曉

外送「60元炒青菜」長這樣！她嘆花錢買經驗...網曝黑心真相

「炸」雞念二聲還四聲？正解曝光…他驚呆：從小就讀錯

寶瓶座η流星雨華麗現身　罕見月掩金星將接力登場

與病毒共存一定會死人！英國經驗給台灣3個啟示：解除防疫需代價

「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

李孟居能否循例返台仍未知　李明哲：高調救援才會讓獨裁政府忌憚

壽險業妥協數位理賠證明　「造假」成最大隱憂！　　　

疫情期間吵架沒戴口罩！車行老闆怕被口水噴　揮拳揍臉下場曝

容易產生飢餓感和5習慣有關！學泱泱吃「零負擔點心」　滿足口慾不怕胖

全大運／許育修奪男單首金笑稱沒特別練雙打　13日飛突尼西亞

脫線深情吻妻告別「我好愛妳」　兒痛憶最後畫面自責：爸爸對不起

端午樂活新食尚　新東陽推添加松露寶石等級的微藻植物肉粽

國中最後暑假　《高木同學》劇場版PV公開...水瀨祈、戶松遙參與配音

「一人感染、整棟隔離」惹議　上海疾控解釋判斷標準：不能一刀切

泰山男偷車趴趴造！自撞分隔島翻覆落跑　車主衝現場一看氣炸

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

家人怕被傳染　新北確診媳遭公公趕出門

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

林氏璧轟陳文茜散播恐懼！前署長分析5點打臉他

台中兒童疫苗同意僅25%　榮總兒科權威說話了

專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

長輩不打疫苗別出門！專家：「這時間」風險高

恐致災雨帶曝！滯留鋒周五襲全台　連下4天探16℃

更多熱門

相關新聞

炸雞誤穿龍袍　貓皇怒：跟朕撞衫！

炸雞誤穿龍袍　貓皇怒：跟朕撞衫！

東森寵物雲竹南店有隻黏人愛討摸的店貓「比比」，這天看見店員收到客人送的炸雞時，忽然表情嚴肅地盯著炸雞，奇怪的舉動讓店員相當問號。結果當他仔細比對炸雞和比比毛色時，才發現原來比比和炸雞的顏色一模一樣。只見貓咪一臉不爽地看著雞腿，就像是在質問它，「你怎麼跟我撞衫！」畫面十分生動有趣。

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推1品項」

不是蛋撻！肯德基前員工「私心推1品項」

女奧客點炸雞「8塊只來4塊」直接報警　被轟濫用資源

女奧客點炸雞「8塊只來4塊」直接報警　被轟濫用資源

「炸雞店始祖」已退燒？老饕笑曝吃錯了

「炸雞店始祖」已退燒？老饕笑曝吃錯了

胖老爹跌落神壇？「隨買隨有」他疑過氣　網推1超猛炸雞

胖老爹跌落神壇？「隨買隨有」他疑過氣　網推1超猛炸雞

關鍵字：

炸雞念法讀音

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

金馬影后瘋傳赴英生產！

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面