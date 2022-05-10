「炸」雞念二聲還四聲？正解曝光…他驚呆：從小就讀錯

▲網友好奇詢問，炸雞的「炸」該怎麼念才正確。（圖／達志／示意圖）



記者郭卉寧／綜合報導

「炸」雞究竟要念二聲還是四聲？一名網友指出，他過去都把「炸」雞讀作四聲「ㄓㄚˋ」，但前陣子看新聞時，卻聽到主播說「ㄓㄚˊ」雞，讓他突然很困惑，是自己從小就念錯，還是主播讀錯？貼文發出後引起討論，不少人紛紛解答正確讀音，直呼：「小時候就是這樣教！」

原PO在PTT以「到底要怎麼念『炸』雞」為題發文指出，最近看新聞時，聽到新聞主播將炸雞讀成「ㄓㄚˊ」雞，讓他頓時一頭霧水，不解地問：「電視台主播不是最講究字正腔圓嗎？難道是我從小就念錯？還是『炸』現在有兩種發音啊？」他接著表示，自己是堅持念四聲「炸」，因為讀成二聲很彆扭，「大家都是怎麼發炸雞的『炸』音呢？」

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貼文發出後，引起網友熱烈討論，紛紛留言自身習慣的念法，「我念二聲欸」、「我也一直都念二聲，到底哪裡彆扭」、「只聽過中國人讀二聲，我身邊聽到的都四聲」、「反正我只念四聲，以後也是念四聲」。

也有人指出，炸（ㄓㄚˊ）雞才是正確發音，「兩個發音，料理方式二聲，爆炸類四聲」、「二聲喔…只是糾正這些會人緣很差，大家通常都將錯就錯而已」、「ㄓㄚˊ雞阿阿阿！我以為這是常識，這個不是國中就應該學過了嗎？就跟龜裂應該要唸ㄐㄩㄣ裂，但很多人都會唸ㄍㄨㄟ裂一樣」。

▲教育部國語小字典中指出，炸有兩個讀音，分別是「ㄓㄚˋ」和「ㄓㄚˊ」。（圖／翻攝自教育部國語小字典）



而實際查看教育部國語小字典，則會發現「炸」有兩個讀音，當形容火藥爆發或非常生氣時，炸的讀音就念作「ㄓㄚˋ」，例如爆炸、氣炸；但若是以多量的沸油煎熟食物時，炸的讀音就會念成「ㄓㄚˊ」，像是油炸、炸雞和炸油條等。