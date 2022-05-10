20億身價「淫亂教主少龍」北中南藏金　地點曝光

▲台北地檢根據6名受害女信徒的供詞，認為少龍利用宗教洗腦，長期利用權勢性侵、性騷擾女弟子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

自稱「五教共主」、「台灣中華中正黨」黨主席、華興靈修中心創始人「少龍」（本名徐浩城，69歲），因為性侵女弟子遭起訴並羈押禁見，又因病危住進亞東醫院加護病房，被台北地院停止審理，並裁定交保。本刊調查，少龍自1983年以來廣收弟子，並以各種理由誆騙信眾捐獻，在台北、台中、高雄都設有道場並設立公司，且在各縣市精華地段都有大筆房產，在台中還擁有一座山頭，總市值超過20億元。

身形佝僂矮小、戴著金邊眼鏡，看起來其貌不揚的少龍，出席活動時，身邊始終美女如雲，但近年卻有女信眾出面控訴，少龍藉由教主權勢性侵害、性騷擾女信眾，還挑選年輕貌美的女弟子成立「仙女班」，當成自己的後宮，事件爆發後引發輿論譁然。

本刊調查，2020年6月少龍被依性侵、詐欺、猥褻、妨害自由等罪收押禁見，雖然少龍多次以「身體不適」、「慢性病」等藉口提出抗告，希望法院終止羈押禁見，但始終被法官駁回。

▲刑事局在少龍住處、道場，查扣到現金、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物。

據了解，少龍遭台北地院延長羈押時於2021年1月12日因身體不適暈倒，經心肺復甦術搶救成功，醫師判定他病危，安排入住亞東醫院加護病房，最後法院裁定停止審理並以300萬元交保。而當眾人以為因果報應降臨在少龍身上，受騙信眾終於可以討回公道時，少龍前妻及2名兒子竟又從澳洲飛來台灣打算侵占教產。

「少龍跟我們說，未來地球會爆炸，要跟著他到別的星球去生存，鼓吹我們解掉保險，把在地球的房產賣掉，之後將這些錢給他蓋道場修行。」A先生說，信眾們當初傻傻地相信他，奉獻了30多年的錢，最後全成一場空。

至於徐少龍到底是怎麼發跡，為何會從一個上班族，搖身成有逾萬信徒的「教主」？本刊調查，1982年11月，才30歲的徐少龍從台中北上，在台北的超心理協會擔任顧問，並在隔年創辦「華興宮」廣收修道信眾，並自稱為「五教共主」、「天斬大將軍」。

少龍向信眾表示20歲時便知道自己的元神統領天界，中西信仰的神祇都聽他的指揮，並說自己的使命是結束道德淪喪的地球，帶信眾們到宇宙其他星球，雖然行徑荒腔走板，仍有信眾對他的話深信不疑。

少龍自1991年起即向信眾募款在全台各處買地開道場，而這些土地則登記在自己以及前妻兒子名下。據知情信眾透露，少龍名下的台北道場位於文山區，占地300多坪，是3層樓的透天豪宅；在高雄的道場則位於高鐵左營站旁，大約500坪，目前市價1坪超過100萬元，總價逾6億元。

▲知情的信眾透露，除了在北中南的道場外，少龍還以移民到外星球需要耕作為由，募資買下台中郊區的山坡地。

「他跟我們說，我們之後到別的星球也要學習農耕，所以要我們捐錢在台中近郊買山種農作物。」A先生說。據了解，台中的道場位於潭子的近郊，占地約4、5甲，至今周邊社區住宅林立，市價難以估計。此外，A先生還透露，少龍以接到王母娘娘的神意指示要開公司，要信徒捐錢，因此曾在台中工業區、台北市石碇區買下200坪廠房。

「這些房產是比較大的，加上信眾另外給他的，總價就超過20億了。」A先生說，惡徒藉宗教名義騙財騙色案件層出不窮，但扯開看似莊嚴肅穆的遮羞布後，裡頭往往腐敗不堪，只盼司法單位能盡早介入調查，別讓悲劇一再重演。

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