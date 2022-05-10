22款通過「EUA快篩」名單曝光！唯一中國製也入列　搶購前先認2字

▲全聯開賣亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者葉國吏／綜合報導

因應爆發的疫情，快篩試劑需求大增，指揮中心放寬匡列對象，更讓快篩試劑一劑難求。不過9日起許多通路開賣快篩試劑，面對眾多品牌快篩試劑挑選，要注意所購買的是否通過EUA（Emergency Use Authorization, EUA）。從食藥署COVID-19 防疫醫材專區上可以看到，目前已經通過的快篩試劑名單，《東森新媒體ETtoday》為您整理一次看。

從目前名單上可以看到，緊急授權輸入的快篩試劑共有22件，以美國、南韓為大宗，其中也有中國製造的BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組。BD家用新型冠狀病毒抗原快速檢測套組快篩試劑是由新加坡商必帝公司台灣分公司引進，5/3才在EUA名單上。名單上的廠牌則還有常見的德廠亞培(Panbio)、羅氏等。

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▼EUA快篩試劑輸入名單。（圖／翻攝食藥署）

另外還有7件為國內專案製造的快篩試劑，分別為福爾威創、飛確RV2、Vstrip RV2、台塑生醫、凌越、速可安、長興等6款。

▼EUA快篩試劑專案製造名單。（圖／翻攝食藥署）

指揮中心提醒，民眾購買時，應確認產品名稱是否有「家用」，包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，以及產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。

▲民眾購買快篩試劑時，應認明「家用」2字及防疫專案核准製造／輸入字號。（示意圖／記者李佳蓉攝）