甜心議員涉詐助理費2度開庭　喊冤：沒錢進我口袋！前男友25萬交保

記者游宗樺／台北報導

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌從2018年到2020年間，用人頭助理向議會詐領公費補助約數10萬元，台北地檢署3月間發動首波搜索約談，依《貪汙治罪條例》諭令林以100萬元交保，但當時全案的關鍵人，林穎孟的葉姓前男友在美國未被約談到案，直至9日，台北地檢署檢察官在葉返國並結束隔離後，再次指揮調查局發動第二波搜索並約談林、葉，訊後檢方諭令葉以25萬元交保、林請回。

▲林穎孟步入北檢時向媒體招手。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市議員林穎孟涉詐助理費案，前男友葉曜彰返台接受檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

有「甜心議員」之稱的林穎孟，在2020年3月間遭爆料，是「假面甜心」、「慣老闆」，對於這些指控，林無奈回答「大家要這樣講我也沒辦法。」林同時也遭多名助理爆料，不但對助理苛刻，還要求女性請生理假要附憑證，並找男友葉曜彰掛名辦公室執行長當人頭助理，又挪用助理的勞健保補助款，林穎孟認為爆料的5名前助理涉嫌妨害名譽而提告，但2022年初，檢察官認為助理們的質疑都有所依據，處分全案不起訴。

林穎孟10日凌晨在調查局人員的陪同下進入地檢署，面對記者詢問，大方表示，自己沒有拿任何錢，今天檢察官看到更多證據會更加證明我的清白。而今天自己是主動來配合檢調調查的，「我沒有挪用任何助理費也沒有任何錢到我口袋」，相信司法會還我清白，針對案情部分由於檢察官有嚴正指出不能透漏太多案情細節，所以不便多說。

林穎孟在3月份首度因涉嫌詐領助理費遭約談時，檢察官當時一度考慮依《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪嫌，向法院聲押林穎孟，最後決定諭令100萬元交保候傳，據了解，主要原因就是關鍵人物葉曜彰，人在美國尚未到案，由於檢察官找已查出，葉曜彰擔任林穎孟的「公費助理」期間，人根本不在台灣，因此這次葉男返台後，檢查官9日再次指揮調查局新北市調處展開搜索約談，經漏夜訊問後，諭令葉以25萬元交保、林則請回。