江西贛州市長萬凱辭職後遭查　警界出身曾赤手空拳擒持槍綁匪

▲贛州市前市長萬凱遭查。（圖／翻攝南方都市報）

記者魏有德／綜合報導

江西贛州市委副書記、市長萬凱7日辭去市長職務兩天後便傳出涉嫌嚴重違紀違法，正接受江西紀監委紀律審查和監察調查。公開資訊顯示，萬凱由公安系統出身，在南昌市公安局任職多年，期間曾「赤手空拳」擒獲持槍綁票案嫌犯，也曾在緝毒行動中，與主嫌一同從2樓跌落而聲名大噪。

▲贛州市前市長萬凱任職百餘日便主動辭職下台。（圖／翻攝南方都市報）

《南方都市報》報導，今（2022）年1月24日，贛州市第六屆人民代表大會第二次會議選舉萬凱為贛州市人民政府市長。然而，任職贛州市長僅百餘天，萬凱突然辭職。萬凱還辭去贛州市第六屆人民代表大會代表職務，根據有關法律規定，其代表資格終止。辭任贛州市長兩天後，萬凱被查。

公開資訊顯示，萬凱是一名擁有法學博士頭銜的官員，現年49歲，早年在南昌市公安系統工作，後曾任南昌市進賢縣縣長、縣委書記，撫州市副市長、市公安局局長；江西省公安廳黨委委員、副廳長；省公安廳黨委副書記、常務副廳長等職。2021年12月任贛州市委副書記、副市長、代市長，2022年1月24日當選贛州市市長。

▲萬凱為公安系統出身，曾多次英勇辦案登上媒體版面。（圖／翻攝南方都市報）

萬凱在任職南昌市公安局期間曾多次登上媒體版面。在2000年時發生的一起蒙面持槍綁架案中，萬凱赤手空拳擒獲持槍歹徒，被記個人一等功；在東湖緝毒大隊時，萬凱也曾在抓捕販毒集團主嫌朱海清時，兩人一起從2樓摔下，萬凱雖摔得眼冒金星，口角鮮血直流，但仍然死死抱住朱海清不放，成功與支援警力一同將朱海清制服，當場搜出海洛因1750克。

擔任市長一職僅百餘日的萬凱辭職後被查，外界認為或許和曾經共事過的江西省公安廳原黨委副書記、常務副廳長葉國兵有關。葉國兵目前已因受賄罪被判刑7年6個月。