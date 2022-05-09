　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

江西贛州市長萬凱辭職後遭查　警界出身曾赤手空拳擒持槍綁匪

▲贛州市前市長萬凱遭查。（圖／翻攝南方都市報）

▲贛州市前市長萬凱遭查。（圖／翻攝南方都市報）

記者魏有德／綜合報導

江西贛州市委副書記、市長萬凱7日辭去市長職務兩天後便傳出涉嫌嚴重違紀違法，正接受江西紀監委紀律審查和監察調查。公開資訊顯示，萬凱由公安系統出身，在南昌市公安局任職多年，期間曾「赤手空拳」擒獲持槍綁票案嫌犯，也曾在緝毒行動中，與主嫌一同從2樓跌落而聲名大噪。

▲贛州市前市長萬凱遭查。（圖／翻攝南方都市報）

▲贛州市前市長萬凱任職百餘日便主動辭職下台。（圖／翻攝南方都市報）

《南方都市報》報導，今（2022）年1月24日，贛州市第六屆人民代表大會第二次會議選舉萬凱為贛州市人民政府市長。然而，任職贛州市長僅百餘天，萬凱突然辭職。萬凱還辭去贛州市第六屆人民代表大會代表職務，根據有關法律規定，其代表資格終止。辭任贛州市長兩天後，萬凱被查。

公開資訊顯示，萬凱是一名擁有法學博士頭銜的官員，現年49歲，早年在南昌市公安系統工作，後曾任南昌市進賢縣縣長、縣委書記，撫州市副市長、市公安局局長；江西省公安廳黨委委員、副廳長；省公安廳黨委副書記、常務副廳長等職。2021年12月任贛州市委副書記、副市長、代市長，2022年1月24日當選贛州市市長。

▲贛州市前市長萬凱遭查。（圖／翻攝南方都市報）

▲萬凱為公安系統出身，曾多次英勇辦案登上媒體版面。（圖／翻攝南方都市報）

萬凱在任職南昌市公安局期間曾多次登上媒體版面。在2000年時發生的一起蒙面持槍綁架案中，萬凱赤手空拳擒獲持槍歹徒，被記個人一等功；在東湖緝毒大隊時，萬凱也曾在抓捕販毒集團主嫌朱海清時，兩人一起從2樓摔下，萬凱雖摔得眼冒金星，口角鮮血直流，但仍然死死抱住朱海清不放，成功與支援警力一同將朱海清制服，當場搜出海洛因1750克。

擔任市長一職僅百餘日的萬凱辭職後被查，外界認為或許和曾經共事過的江西省公安廳原黨委副書記、常務副廳長葉國兵有關。葉國兵目前已因受賄罪被判刑7年6個月。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
台大24歲研究生墜八仙山亡　雙親悲痛：為何不派直升機？
保險業崩潰！「恐被防疫保單逼死」　籲政府協調
快訊／盧秀燕宣布：PCR得來速明上路　7間診所曝光
快訊／普丁勝利日演說　稱進攻烏克蘭「唯一正確決定」
快訊／在和碩旁邊！晶碩光學爆群聚　212人確診
確診數連2天下降「高峰已過？」　陳時中揭可能性
6.1地震「台北這4區」特別晃！　氣象局：場址效應
國軍CM11戰車「騎上分隔島」撞斷電桿！　照片糗曝
快訊／連2起激烈地震！　氣象局：5天內有規模4~5餘震
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台港關係不要二分法！　黃介正：把港人當工具還是同胞？

江西贛州市長萬凱辭職後遭查　警界出身曾赤手空拳擒持槍綁匪

台灣地震「廈門、福州同步狂搖」…陸網友嚇尿：到處都在晃！

「海峽兩岸青年發展論壇」11日登場　洪秀柱將應邀出席

解放軍東部戰區：在台島以東及西南海空域進行實兵演練

在岸人民幣對美元跌破6.71關口　今年以來累計下跌超過5％

上海女子解封欲出門採買　見出社區民眾排百公尺長龍：不敢下樓了

李家超風格「武官治港」　外界悲觀預測會朝向「一國一制」

買進口狗飼料「不愛國」被快遞員扔掉！嗆客訴也沒用　離譜對話曝

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

台港關係不要二分法！　黃介正：把港人當工具還是同胞？

江西贛州市長萬凱辭職後遭查　警界出身曾赤手空拳擒持槍綁匪

台灣地震「廈門、福州同步狂搖」…陸網友嚇尿：到處都在晃！

「海峽兩岸青年發展論壇」11日登場　洪秀柱將應邀出席

解放軍東部戰區：在台島以東及西南海空域進行實兵演練

在岸人民幣對美元跌破6.71關口　今年以來累計下跌超過5％

上海女子解封欲出門採買　見出社區民眾排百公尺長龍：不敢下樓了

李家超風格「武官治港」　外界悲觀預測會朝向「一國一制」

買進口狗飼料「不愛國」被快遞員扔掉！嗆客訴也沒用　離譜對話曝

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

金寶控沈軾榮爆料洩密　總經理三問：有什麼資格談公司治理？

台大24歲研究生八仙山墜谷亡　雙親悲痛認屍：為何不派直升機

糗！任容萱叫錯楊貴媚名字　抱頭崩潰「我金魚腦」

湯姆斯盃／周天成三局擊敗世界排名64　中華領先1比0德國

散步超開心！黑柴妹嗨爆「後腳站立狂跳」　萌樣笑翻網：是小兔子

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸　網洗版淚謝

澎湖+39！新增6學生確診「從大學到國小」　9校20班停課　

兩岸航空貨運本月10日起擬漲價30-35%　估初期實漲約兩成五

保險業崩潰「恐被防疫保單理賠逼死」　籲政府協調！

烤肉飆歌嗨整天！墾丁夢幻島包棟民宿　摩洛哥泳池享漂浮下午茶

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

大陸熱門新聞

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

2嫩妹住飯店1月　退房地獄畫面曝

正妹砸444萬改造工廠！為男友建專屬籃球館

疑3餐吃垃圾食物　16歲女確診胃癌晚期下場曝

浙江「血色天空」影片曝！　竟和秋刀魚有關

幫24歲兒徵婚！老爸扛20本房產證

上海微解封「紙片喵」得救！

25萬女網紅被男粉絲刺殺！身中13刀慘死

上海傳實施「一人感染、全樓轉運」

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

起飛前..空姐炫耀「我胸型升級了」

買進口狗飼料不愛國被快遞員扔掉！離譜對話曝

上海女子解封欲出門採買 見出社區民眾排百公尺長龍：不敢下樓了

更多熱門

相關新聞

疫情難抵慈母情　屏警家長表敬意

疫情難抵慈母情　屏警家長表敬意

屏東縣政府警察局於疫情期間為歡慶母親節，特致贈每位同仁面膜，藉此感謝身兼母職之女性同仁，及在背後默默支持同仁之偉大母親，希望不忘母恩、善盡孝道，於工作上盡己之力，讓警察母親亦感榮耀。

高公局員工涉貪　交通部曝下場

高公局員工涉貪　交通部曝下場

即／台中市觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金染疫

即／台中市觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金染疫

天津市長廖國勛突病逝！去世前2天仍有公開活動

天津市長廖國勛突病逝！去世前2天仍有公開活動

驚動總統行使特赦　司改漏洞大

驚動總統行使特赦　司改漏洞大

關鍵字：

江西贛州市長貪污貪瀆公安局長

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／今增12死！本土+40263例

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

確診一次領走20萬！防疫保單讓業者「賠到脫褲」　案例曝光

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面