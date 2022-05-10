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南韓新總統尹錫悅正式掌權！　接獲軍方首份報告　普信閣敲鐘33下

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

新時代就此展開！南韓新任總統尹錫悅正式於今（10）上午0時（台灣時間9日下午11時）依照憲法規定，在首爾市龍山區總統辦公室（新國防部大樓）所設置的國家危機管理中心（地下防空洞），聽取來自聯合參謀本部的報告。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，尹錫悅正式成為南韓總統後，其首要任務便是確保與軍方維持聯繫，透過國家指揮通信網絡，掌握軍方狀況與防衛態勢，行使三軍統帥權。接掌三軍統帥權為法律賦予國家元首權限的核心程序。

報導指出，南韓前總統李明博、朴槿惠、文在寅大多都在自宅、或是交接委員會辦公室獲取來自軍方的首份報告，然而尹錫悅就職總統前便將總統辦公室從青瓦台遷移至首爾市龍山區的新國防部大樓，為了消弭國防安全出現漏洞的疑慮，尹錫悅才決定前往國家危機管理中心，聽取來自聯合參謀本部議長元仁哲（원인철）的首份軍方報告，確認掌握總統的三軍統帥權。

▲▼南韓總統府,總統辦公室,龍山區,首爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統辦公室遷移至首爾市龍山區，其前身為國防部新大樓。（圖／達志影像／美聯社）

國家危機中心為過去青瓦台召開國家安全保障會議（NSC）的部門，在總統辦公室遷移至首爾龍山後，也隨之從青瓦台跟著遷移。

總統尹錫悅的維安工作，也於10日0時起正式啟動。

▼普信閣敲鐘33下，象徵新時代的來臨。

另外，位於首爾市鐘路區的普信閣也於0時舉行敲鐘儀式，象徵南韓政治史新時代的來臨。據悉，尹錫悅的總統就職典禮預計上午11時在國會議事堂盛大舉行，前總統文在寅、朴槿惠10日上午將會出席。

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