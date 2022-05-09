文在寅真的從青瓦台下班了！嗨喊「再參選一次」　數千支持者不捨

▲文在寅、金正淑9日下午6時正式從青瓦台「下班」，數千名支持者聚集告別。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅的5年任期今（9）日正式劃下句點，下午6時30分（台灣時間下午5時30分），他與妻子金正淑在數千名支持者的擁護下，站上青瓦台舍郎房前噴水台的講台上，發表卸任感言。他表示，「完成最後一次的下班後，才覺得我終於卸下重擔，感到放鬆。」

根據韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》，數千名支持者一到傍晚時分，便聚集在青瓦台，準備等著迎接下班的文在寅與金正淑，見到這波洶湧的人潮。文在寅深受感動、也感到相當驚訝，他首先向台下民眾問道，「大家好，我算是一位成功的總統嗎？」，在得到正面回覆後，他又以開玩笑的語調問道，「謝謝各位，不然我再出來參選一次好嗎？」

文在寅表示，「我在總統業務結束的下午6時正式下班，這是身為總統的第一次、同時也是最後一次的下班。這並非結束一天行程的下班，而是代表著結束5年任期的下班，對於能夠完成最後一次的下班，我感到卸下心中重擔，真的感到非常輕鬆。對於有這麼多人前來迎接、祝福我下班，我感到非常幸福。」

文在寅感謝民眾給予的支持，「多虧各位，我才能安然無恙結束任期。多虧各位，雖然任期內數度面臨危機，卻能克服危機、在危機中取得更大的成果。我們終於躍升為先進國家，這得歸功於全國民眾，我誠摯致上深切的尊敬與感謝之意。」

文在寅表示，「今天，青瓦台時代終於宣告落幕。我想特別感謝孝子洞、清雲洞、新橋洞、付岩洞、北村、三清洞鄰近地區的住戶。雖然住戶們可能對於自己居住在大韓民國的心臟地帶感到自豪，但面臨各種交通管制、集會示威所產生的噪音，恐怕感到諸多不便吧。在此，我代表歷屆總統向各位居民致謝。」

據悉，文在寅結束青瓦台的行程後，將回到首爾某處臨時居所處理公務，直到明（10）日0時將法定總統職務移交給尹錫悅，並於10日上午出席尹錫悅的總統就職典禮，之後回到慶尚南道梁山市新蓋的住所。

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