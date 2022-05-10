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加強輕症照護　蔣萬安3建議：新冠口服藥物下放基層診所

▲▼蔣萬安透過視訊質詢。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安透過視訊質詢。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，國民黨立委蔣萬安上週確診，啟動居家隔離；他9日於衛環委員會透過視訊質詢時拋出3項建議，呼籲指揮中心應評估將新冠口服藥下放基層診所，讓輕症者能得到更妥善的醫療照護。

蔣萬安表示，台灣本土確診案例飆升，新冠口服藥物的需求量也提高，但許多居家照護者現在根本無法快速取得新冠藥物，為了讓輕症者能得到更妥善的醫療資源，呼籲疫情指揮中心參考國外做法，減少開立處方限制，開放診所及藥局投入輕症者診療、處方和衛教。

第二，針對洗腎等慢性病患者，提出加強照護措施。蔣萬安表示，許多需要洗腎的慢性病患，一旦快篩陽性，就可能遭洗腎中心拒絕收治，但如今也沒有針對洗腎病患提供專門協助管道，讓許多腎友求助無門。疫情指揮中心應該正視腎友的權益，盡快研擬配套措施，提供慢性病患者更完善的協助。

第三，「九宮格停課」讓家長炸鍋，應盡速重擬方案。蔣萬安表示，教育部公告新停課標準，未來班級出現確診者，只匡列九宮格內學生，不僅家長擔憂，也讓教師不便，教育部及疫情指揮中心的決策，根本沒考量到教學現場狀況，因此他要求疫情指揮中心，盡快和教育部重新研擬方案，務必顧及家長的擔憂，以及學生的健康及受教權。

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