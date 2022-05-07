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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

走到今天只靠姓蔣？　蔣萬安曝被民眾吐口水：政治人物必經過程

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰年底登場，被外界視為參選人選的國民黨立委蔣萬安日前接受網路節目專訪時表示，姓蔣對自己一開始參選有幫助，讓更多人知道「蔣萬安」是誰，不過，第二次選舉爭取連任還是要靠自己，他也曾不只一次在清晨站路口拜票時，遇到民眾對他吐口水，這就是政治人物必經的過程，候選人就是要學習面對。

▲國民黨立委蔣萬安受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

YouTube頻道「上班可以聽 」6日釋出「飛碟聯播網」廣播節目主持人歐馬克、瑪麗專訪蔣萬安的影片。主持人拋出尖銳問題說，「有沒有覺得你能走到今天，只是因為你姓蔣啊？」蔣萬安直言，他必須說，姓蔣對他一開始參選、提高知名度是有幫助的，因為當時大家都不知道蔣萬安是誰，他和太太第一次去市場掃街拜票，還有攤商以為「蔣萬安」是女生。

蔣萬安說，他第一次參選立委拿下8.9萬票，第二次爭取連任獲得近12萬票，姓蔣對他來說一開始有幫助，但後面得到選民的肯定，一定也是要靠自己。

此外，主持人關注，蔣萬安是台北市長候選人潛在人選中最年經，但卻是在年輕族群民調最低的一位。對此，蔣萬安僅說，其實每份民調都會受機構效應影響，他去艱困的選區拜訪時，會遇到群眾對自己冷淡的時候，但去優勢選區也能感受到民眾的熱情，第一次選舉時，他曾經在圓山登山口遇到民眾吐口水，「選舉本來就會遇到各式各樣的事」，這是政治人物必經的過程，候選人就是要學習怎麼面對。

蔣萬安說，他反而會比較想要去艱困的地方，因為比較有挑戰性，他很喜歡不斷地去「艱困選區」，讓民眾實際認識自己，現在反而比較擔心時間不夠，要趕快去跑、去勤走。

蔣萬安分享，他覺得自己最「man」（指有男子氣概）的時刻是，2017年立法院審查《勞基法》修法時，他為了杯葛修法站上台講了2個多小時，被稱呼為「站神」。他舉例說，美國國會議員為了杯葛也會進行冗長發言，例如拿聖經、獨立宣言、憲法、食譜出來念，但是當時自己就法案的內容講了兩個多小時，因而被PTT網友封為「蔣萬句」。

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關鍵字：

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