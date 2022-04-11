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台北「精彩夜生活」確診衝百例！老司機見足跡秒懂：進去不想出來

▲▼北市警局長率隊到中山區酒店臨檢，數十位佳麗排隊受檢。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市「夜娛樂圈」發達。圖為酒店臨檢資料照，與本文無關。（圖／記者邱中岳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（11）日本土新增439例個案，分布於18縣市，其中，新北市與台北市的確診數均來到3位數，引發外界關注。針對台北部分，就有網友注意到「夜娛樂圈」相當發達，且又以男模會館、制服店特別引人好奇；而除了台北外，先前也有網友討論到高雄有多家娛樂場所出現足跡，相關話題引發討論。

今天新增的439例本土病例，分布於基隆市36例、台北市100例、新北市145例、桃園市25例、新竹縣12例、新竹市10例、苗栗縣2例、台中市9例、彰化縣5利、雲林縣4例、嘉義縣6例、嘉義市1例、台南市6例、高雄市32例、屏東縣10例、宜蘭縣14例、花蓮縣21例、台東縣1例。

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台北市前幾天的確診病例都維持在雙位數，今天則衝到100例。對此，就有不少網友觀察北市足跡，發現「夜娛樂圈」相當發達，包含金昌酒店、金聰酒店、M男模會館、183男模會所、萬豪會館等。

▲▼轄區驚傳牛郎涉及料討債，中山分局針對涉案牛郎店及轄區酒店進行稽查。（圖／記者邱中岳攝）

▲男公關年齡多落在18歲至30歲。圖為牛郎店資料照，與本文無關。（圖／記者邱中岳攝）

隨著足跡曝光，也引起網友好奇心，究竟男模會館是什麼？制服店又是什麼？根據了解，男模會館多為現代改良版的牛郎店，裡面清一色是男公關坐檯陪酒，每小時消費1500元起跳，消費模式更與酒店幾乎一樣，酒錢也是另外計費。

而這些男公關大多長相帥氣、斯文，年齡落在18歲至30歲，客群相當廣，包含貴婦、上班族，往往是尋求刺激或想找尋傾訴對象者。值得一提的是，女客人進入包廂後，可以從整排男模挑選中意的，倘若選中後卻後悔，也可通知幹部換人。

至於制服店，裡頭小姐會跳脫衣舞，又分回穿、不回穿兩種，回穿就是當衣服脫到剩下內褲時，會在音樂最後2分鐘再將衣服穿回，通常這類型的女生會較有姿色；不回穿則是跳完脫衣舞後不穿衣服，就穿著內衣褲陪酒。

▲天上人間清消作業 。（圖／資料照，下同）

▲「天上人間小吃部」也頗有討論度。（圖／資料照）

另外，還有禮服酒店也頗有討論度，其消費包含包廂費、少爺小費，酒水錢另計。像先前也曾有足跡的中山區知名禮服酒店「帝都商務會所」，每小時要價2400元左右，主要客群為白領階級的商務人士，小姐素質較制服店再好一些。

除了台北有不少娛樂場所足跡外，本站也曾報導《娛樂場所4天112人確診！　高雄人見「2足跡」也驚呆：好色喔》，當時高雄市的公共場所活動史曝光後，也吸引不少老司機討論，「金色、典璦，懂的都懂」、「哈哈金跟典紅了，全套、半套都有」、「金色是全套店，嘻嘻」。

還有屏東縣部分，九如鄉「天上人間小吃部」因高雄市個案曾至店內消費，導致縣內出現相當嚴重的群聚感染。而根據當地老司機透露，「天上人間」擁有讓人「進去了不想出來」的5個關鍵原因就是，坐檯費超親民、有「聯合國」小姐可挑選、小姐很敢玩、營業時間長、不趕客人喝到爽。當地夜生活同樣很多采多姿。

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