「綠二代」搞販毒詐欺！趙介佑「沒臉面對家人」　認罪判8年6月

▲趙介佑（前）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，去年被查獲涉招攬小弟擔任詐騙集團提款車手，還順帶外送K他命等毒品交易，趙介佑到案不僅被羈押至今，也認罪稱「沒臉面對家人」，家族政治事業更與民進黨切割而遭受重創，台北地院審理後，今依販賣第三級毒品、詐欺取財等罪合併判處趙介佑8年6月徒刑，可上訴。

趙介佑今沒出庭聆判，同案另6名共犯中，陳威宇被合併判刑14年6月最重，還有4人各被判刑2年8月到7年4月，一人獲判無罪。

趙介佑（30歲，在押）是警方列管的北聯幫成員，檢警前年（2020年）偵辦另案，發現多名詐騙集團車手兼差外送毒品交易，循線追查上游，發現都來自趙介佑與竹聯幫份子陳威宇共組的詐騙集團，且當時趙介佑另犯《組織犯罪條例》一審被判刑2年4月，剛交保10萬元不久，卻毫不收斂。

檢警去年（2021年）4月間對趙介佑與陳威宇等人發動搜索約談，起出600多包毒品咖啡包及少量K他命，趙、陳2人也被收押禁見。趙介佑的幫派背景與黑歷史不斷被網友爆料，包括服替代役逃兵、偷開救護車肇事，在警局私會在押被提訊的朋友還拍照PO網炫耀等。

趙介佑不但曾是民進黨黨員，他的父親趙映光還擔任民進黨台北市黨部評委召集人、姑姑趙心瑜擔任民進黨台北市黨部執行長，趙介佑去年落網後，民進黨挨批「黑道治國」，火速開除趙介佑黨籍，被視為切割止血，趙映光與趙心瑜也相繼辭去黨職。

趙映光並公開道歉，聲稱「孩子嚴重影響本黨之名譽及形象，造成社會觀感不佳，身為父親我也難辭其咎」，趙心瑜也回應「呈請嚴懲，勿枉勿縱」，但基於血緣與親情，「希望在接受法律制裁之後，能記取教訓、徹底悔悟，重新做一個對社會、國家有貢獻的人。」