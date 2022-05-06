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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱高登是詐騙集團　她驚「陳時中居然這麼好騙」：差點淪最大笑話

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心向22家廠商採購快篩試劑，但國民黨踢爆其中的「高登環球生醫」，是由資本額200萬的小吃店轉型而成，該公司則認為被抹黑而宣布棄標此次16.5億元採購案，衛福部長陳時中昨遂譴責國民黨政治干預商業。對此，國民黨立委立委葉毓蘭形容高登是詐騙集團，並批陳時中打人喊救人，「指揮官居然這麼好騙」。

國民黨立法院黨團4日召開記者會，指疫情指揮中心5/2向高登環球生醫採購1700萬劑快篩試劑，並請該公司盡速向國外洽訂；但經黨團調查，高登環球生醫資本額僅200萬，前身是「順益屋食品有限公司」，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，是在2020年11月才變更為現名。

國民黨團指出，高登環球生醫2021年8/5被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單，而他們進口的賽特瑞恩居家快篩」在台灣就有分公司，也有進口商。此外，法院判決書指該公司代表人劉緯澤2020年才因付不出62萬債務遭裁定強制執行，短短1年半又接下1700劑快篩試劑的採購合約，訂單價格恐高達16.5億元

國民黨團質疑，為什麼要繞一大圈，由該公司代為洽訂？為什麼非得要找一家小吃店去引進快篩試劑？中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？為什麼資本額200萬、從來沒有接過政府標案的公司，可以承攬高達16.5億元的訂單？

對於國民黨團的指控，高登環球生醫澄清公司前身非小吃店，而是企業辦理團伙公司，曾接觸許多台灣醫學科技人才，轉型後投入研發各項生物醫學器材。高登環球生醫否認從標案中獲取暴利，但未消除質疑，決定不參加投標。

面對高登棄標，陳時中5日受訪表示，減少約1700萬份快篩量，「我方好不容易爭取到5月中以前有些快篩可以讓國人使用，少了這些量，我們要另外再找。」被問及是否被政治干預，陳時中先是嘆了口氣，表示「政治上有所質疑免不了，但正常商業活動用這樣隱射性話語，殷實商人也會受不了，這樣不好」。

但陳時中「政治干預商業」說法讓葉毓蘭不滿，6日在臉書表示，陳時中打人喊救人，居然敢說政治干預，造成1700萬快篩試劑買不到。先別說200萬的小吃店是不是有鬼神相助，從目前媒體已揭露的資料，可看出高登環球生醫就是標準的虛設行號，而且就是為了遂行詐騙、方便請君入甕的響亮名號。

「君不見，哪個詐騙集團的車手不會自稱是檢察官、法官？所有詐騙集團的話術都可以客製！你缺口罩，我就賣口罩，你少快篩試劑，我當然可以賣快篩試劑。別說1700萬劑，要1億七千萬，我也給你。」

葉毓蘭說，台灣的詐騙世界第一，有騙無類，社經地位越高的，臉皮越薄，越容易被連續騙。這是為什麼政府採購法要求審查投標者的資格，要求履約保證金。衛福部和食藥署已經明顯凟職。「檢調廉還在等什麼？」

葉毓蘭也說，「還好有國民黨團，否則今年最大的笑話就會是那個指揮官...#指揮官居然這麼好騙。」

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