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社會 社會焦點 保障人權

詐團成員領300萬想黑吃黑破功　警攻入水房救出6名「人肉ATM」

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區5名詐團成員到銀行臨櫃準備領款300萬，其中4人原本還想黑吃黑，但還沒領到錢就被行員發現報警，警方到場後，成員立刻供出水房藏匿點，經大批警力衝入藏匿的大樓租屋處時，意外救出5名被軟禁的男女等5人，並逮捕主嫌等6名詐團成員，查獲贓款、毒品，全案依詐欺罪、妨害自由、毒品等罪送辦。

▲▼警方在銀行外逮捕4名詐團成員，警方衝進水房租屋處，逮捕主嫌等6人並救出遭軟禁的5名被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方在銀行外逮捕4名詐團成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

26日下午3時許，淡水區中山路一家銀行向警方報案，指稱47歲柳姓男子臨櫃要領取300萬鉅款，擔心遇到詐騙集團，再三確認金流及領款用途，但他卻支吾其詞反反覆覆，行員直覺有異，請警方到場協助。

▼警方衝進水房藏匿處 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在銀行外逮捕4名詐團成員，警方衝進水房租屋處，逮捕主嫌等6人並救出遭軟禁的5名被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

柳男見警方到場，直接供出銀行外還有接應的20歲鄒男、21歲劉男及20歲黃男，另外監視領款的34歲賴男則在車上等候，警方一舉將他們逮捕；柳男供稱，原本與其他3人協議要黑吃黑這300萬贓款，卻還沒領到錢就被逮捕，他更供出詐團水房就藏匿在新市鎮一處社區大樓內。

▼警方逮捕主嫌等6人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在銀行外逮捕4名詐團成員，警方衝進水房租屋處，逮捕主嫌等6人並救出遭軟禁的5名被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方根據供詞的地點，派遣大批警力前去查緝，果然發現26歲林姓主嫌等2女4男，當場逮捕，起獲26萬贓款及毒品安非他命，另外現場還救出39歲蔡姓女子等1女4男，5人因詐團在網路刊登廣告前來應徵工作，卻被扣住手機、證件及存摺，進而軟禁屋內，再要求他們開戶及協助提領詐騙贓款，被害人如不從或意圖逃跑，就暴力相向。

▼警方衝進水房租屋處，逮捕主嫌等6人並救出遭軟禁的5名被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在銀行外逮捕4名詐團成員，警方衝進水房租屋處，逮捕主嫌等6人並救出遭軟禁的5名被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方訊後將詐團主嫌及成員等人，依詐欺罪、毒品、妨害自由等罪移送士林地檢署偵辦。淡水警方呼籲，詐騙集團經常利用臉書或通訊軟體，以高薪當幌子招攬年輕學子或失業、待業民眾，伺機騙取他們的證件或存摺，求職者往往在不知情的狀況下，淪為提供帳戶的人頭或車手，民眾求職務必要謹慎確認工作內容，不要因為經濟壓力或一時的思慮不周而觸法。

▼警方依法將詐團成員移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在銀行外逮捕4名詐團成員，警方衝進水房租屋處，逮捕主嫌等6人並救出遭軟禁的5名被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查扣的贓證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方在銀行外逮捕4名詐團成員，警方衝進水房租屋處，逮捕主嫌等6人並救出遭軟禁的5名被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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