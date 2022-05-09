疑3餐狂吃垃圾食物　16歲少女確診胃癌晚期！下場曝

▲醫師表示，對健康有影響的除了垃圾食物以外，情緒的影響也很大。（圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

近年愈來愈多年輕就罹患胃癌的病例，中國大陸一名劉姓16歲女孩，半年前開始覺得肚子痛吃不下東西，後來就醫檢查被確診為胃癌晚期，原因很可能與劉女過去幾年內每天都吃垃圾食物，幾乎沒有三餐觀念有關，還有另一點則是情緒影響。劉女因此只能乖乖接受全胃切除手術，並進行輔助化療。

寧波的16歲劉女從小喜歡吃零食，在確診胃癌之前的幾年，每天幾乎都是烤肉串、泡麵、辣條和各種零食度過，甚至連「三餐」的觀念都沒有，天天吃這種垃圾食物的組合，是導致劉女患胃癌的原因。陸媒大多以此角度報導，不過少部分陸媒也有提及，醫師還說到劉女長期的負面情緒也是影響關鍵。

據了解，由於劉女父母從她小時候就因為經商關係不在身邊，大多透過給零用錢來表達他們對劉女的愛，劉女長期處於失望、難過的狀態中，再藉由吃大量的垃圾食物宣洩情緒、安撫自己。醫師表示，情緒對身體健康的影響也很大。

劉女確診後，醫師立刻安排手術進行全胃切除，術後劉女還得接受輔助化療治療。劉女父母也在她確診後放棄生意，專心陪伴女兒治療。

微博對於劉女致癌的原因出現許多討論，一名「腫瘤專科醫生」博主表示，若單以過去幾年狂吃垃圾食物導致劉女確診胃癌，代表從接觸致癌物到癌細胞再到足以被診斷出來，只用了幾年時間，「這不大可能，這麼年輕就得胃癌，不能簡單的只歸因於飲食因素。」另一名「微創外科雙5槍」博主也表示，「致癌原因是辣條等垃圾食品？我看未必」，因為在他執醫生涯中看過許多找到一條線索，就把它拿來當成致病主因的案例，但他認為實際會讓人年紀輕輕就得惡性腫瘤疾病的，主要還是基因問題。

不過大家都認同，雖然垃圾食品並不一定是劉女致癌主因，但照劉女的吃法，「會出事只是早晚的問題」。