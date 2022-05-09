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媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」　存款數字網驚呆

▲▼女兒借媽媽錢。（圖／翻攝微博）

▲女兒借媽媽7萬5,500元，存款讓媽媽嚇了一跳。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

做父母的總是會碰上困難，如果兒女伸出援手，會讓人感到十分暖心。江蘇南通的趙姓女子因為身上缺錢，向年僅14歲的女兒借款繳房租，承諾了「會雙倍奉還」，沒想到拿到的金額令她吃驚，竟然高達1萬7,000元（人民幣，下同，約新台幣7萬5,500元）。

綜合陸媒報導，趙姓女子因為剛繳完房貸，身上現金周轉不開，於是開口向女兒借錢，希望能拿來應急、繳房租，原先以為女兒身上只有幾千元，沒想到拿出了1萬7,000元（約新台幣7萬5,500元），讓她嚇了一跳。

趙女表示，原先女兒不願意借錢，是她承諾了「會雙倍還款」才借到，平時女兒壓歲錢都自己存起來，如果幫忙做家事，她也會給零用錢，沒想到女兒這麼有存錢觀念，存下了這麼多錢。

▲▼女兒借媽媽錢。（圖／翻攝微博）

▲女兒的存款數字讓媽媽嚇了一跳。（圖／翻攝微博）

貼文曝光後，引起大陸網友討論，不少人留言回應，「現在個人存款沒有17000的點個讚」、「14歲的都比我有錢，這些年白活了」、「我看著我每月1000的工資陷入了沉思」、「我看成了1700，我是不是沒救了？」

此外，也有人認為，既然媽媽已經許多，最好不要欺騙孩子，避免造成心理陰影，「真的能做到雙倍返還，不要欺騙孩子就好」、「希望媽媽守信用」、「大人的嘴，騙人的鬼」、「孩子別信啊，以前叔叔阿姨就是這麼過來的，到現在還沒有要回來」、「希望能還，我以前攢（存）錢每次被我爸借走就沒還過。」

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