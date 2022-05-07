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男友「母親節禮物」想送家電　她1理由打槍：確定收到會開心？

家庭,家人,吃飯,用餐,聊天,聚餐（圖／達志／示意圖）

▲母親節有計畫怎麼過嗎？（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

今年母親節，大家打算送什麼禮物給媽媽？一名女網友指出，她和男友今年都打算送好一點的禮物給各自的媽媽，但男友提出的三個選項讓她有點無言，包括吸塵器、掃地機器人和洗碗機，她認為家務應該是全家人負擔，媽媽收到不一定會開心，這個說法也掀起兩極討論，有人認為男方的選項不錯，也有人贊成原PO，「送家電是大忌欸」。

原PO在《Dcard》指出，男友原先打算送家電，因為想讓媽媽輕鬆一點，原PO則認為，這樣平常就能買，特別選在母親節送有點奇怪，「你確定你媽收到會開心嗎」、「有種家庭勞動要用禮物包裝給母親的感覺，這類家電應該是全家人共用，而不是母親專屬。」最後兩人都想不到合適的禮物，打算包大包一點的紅包給媽媽。

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▲送媽媽禮物。（圖／達志／示意圖）

▲送禮是一門學問。（示意圖／達志影像）

這篇貼文一出，引發兩極討論，有人認為男方禮物不錯，「不是嫌棄掃不乾淨，是讓媽媽不用那麼辛苦打掃」、「我送掃地機器人給我媽，被稱讚到不行」、「我媽收到全新洗衣機真的蠻開心的，送補品反而被嫌」、「男友的出發點很好啊，如果我是母親，我小孩有想到可以更輕鬆打掃的方式和工具，那我覺得很貼心。」

但也有人支持原PO，送禮的本意是讓收禮的人開心，送家電會有「家事是媽媽該做的事情」的感覺，提議可以送保養品、手機、旅遊行程或按摩機等等，「打掃是媽媽的工作嗎？這比較像給家裡的禮物」、「送家電的標準在『家事是不是媽媽自己選擇要做的，做得開不開心』」。

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