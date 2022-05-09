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7QA一次看懂停課新規！「大量學生無法到或個案太多」才能全校停課

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北市教育局表示，若學生快篩陽即啟動停課放3天防疫假機制。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許展溢／整理報導

教育部取消「全校達3分之1或10班以上有確診或密切接觸者」暫停實體課標準，也因應各校需求，提供彈性規則。不過，新北市昨天宣布學生若「快篩陽比照確診」處理，台北市則不等PCR結果，馬上啟動預防停課3天，台中同樣有3天不到校防疫假。另外，只有「老師確診、居隔個案太多，或大量學生無法到校」造成學校運作困難，才能全校停課，《ETtoday新聞雲》整理7QA，讓大家一次看懂。

 Q1：學校最新停課標準是什麼？

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A：按照指揮中心的最新規範，密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變。因此教育部以「確診個案」為核心，自111年5月8日起，取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定。但幼兒園、國小及國高中的詳細規範略有不同。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲教育部公布最新疫情請假、停課標準。（圖／教育部提供，下同）

Q2：若班級有確診者，有哪些人需要暫停到校？

A：教育部因應不同年齡層及就學階段，有不同措施，但各學校仍可考量運作量能，因應調整授課方式，通報主管機關備查。若是老師確診、居隔個案太多導致學校課務運作困難，或大量學生無法到校，學校在通報教育主管機關備查審酌後，仍可依照個案狀況實施全班或全校停課。

1.國小、幼兒園／考量疫苗施打尚未普及，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天，由學校提供1人1劑快篩試劑，招收國小以下學童的安親班與課後照顧中心比照辦理，但其學生所需快篩試劑由學校發放，不重複提供。

2.國高中職／取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，由學校提供1人1劑快篩試劑，招收國中及高中學生的補習班比照辦理。

3.大專院校／大學部分，取消全校性暫停實體課程方式，學校可授權「授課教師」在上課班級出現確診或居隔學生而須返家進行居家照護或居家隔離時，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依專科以上學校遠距教學實施辦法規定，實施遠距教學至本（110學年度第2學期）學期末，應確保學生學習成效。

4.各級學校課程、社團及活動／各級學校課程、社團及活動之人員，與確診個案於「確診前2日內」有摘下口罩共同活動15分鐘以上，該類人員（教師、學生、教練等）實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

Q3：住學校，室友或自己確診怎麼辦？

A：同寢室室友比照「同住親友」，需居家隔離，由學校配合指揮中心規定發放3劑快篩試劑。而校內外住宿生確診或居隔，由教育部補助學校積極協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離為原則

如有困難情形，須於學校宿舍進行居家照護或隔離者，學校以擴充隔離宿舍或於集中檢疫所安置隔離者。一般宿舍受調度為隔離宿舍，則協調調度校外旅館安置無須隔離學生。

學校如因學生確診或居隔人數短期內急遽增加，以致於宿舍量能難以承載而無法兼顧其他學生住宿生活需求，得針對實體課程進行授課方式調整，再視宿舍量能調整情形，適時恢復實體課程。

Q4：如果我被匡列怎麼請假？

A：依照身分不同，教育部有不同的假別處置。

學生／如確診、居家隔離，實施防疫假無法到校，不列入出缺勤紀錄。

教職員工／如確診則請公假；如因同住親友確診而需居家隔離請防疫隔離假。

家長／學生暫停實體課程或請防疫假期間，家長有需求照顧學生，可申請防疫照顧假。

Q5：若不是被匡列九宮格內，也可以請防疫假嗎？

A：為因應各地區學校疫情狀況與各家庭面臨問題情形殊異，學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可個案認定並給予防疫假，不納入學生個人出缺勤紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

Q6：5/21國中會考會被影響嗎？

A：針對111年5月21日、22日舉辦國中教育會考，採確診者參加補考方式辦理，另居家隔離、居家檢疫、自主防疫者依類型分別至不同類型的隔離試場（第二類備用試場）應試，自主健康管理者則至一般考場應試，一般試場與第二類備用試場動線各自獨立規劃。

Q7：已有縣市和部分學校宣布，國三生會考前都停課可行嗎？

A：教育部主秘廖興國表示，這分兩個層面，在5/7之前已有學校或縣市宣布遠距教學，教育部會尊重各縣市宣布措施並讓其繼續走完，不用再做改變；而在5/7（含）之前，若有人確診進行居隔或被列為密切接觸者，時間還沒期滿，則還是要把完整期程走完。5/8發生的新確診個案，則採用新的措施進行。

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

▲▼教育部公佈新停課標準。（圖／教育部提供）

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