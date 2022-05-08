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學生染疫+3396總數逼近4萬！全台2012校停課　新規搞到教育部大亂

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡水正德國中全校國一、二停課至5月12日，國三則停至5月20日。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許展溢／台北報導

全台學生染疫今（8日）較昨天增加3396人，總數達39178例，又以國小最多有1095人確診，雖教育部昨天宣布「新停課標準」，但各縣市標準和定義不同，導致教育部原本每天晚上7點前會公布「全台全校或部分班級」暫停實體課程的最新數字，延遲了近2小時才統計出，共有2012校停課，較昨天少了29所。

教育部說明，統計至今下午4點半，大專院校多867人染疫、高中488人、國中362人、國小1095人及幼兒園584人，總數39178例，其中本土38421例、境外757例。

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根據教育部最新規範內容，國小、幼兒園考量疫苗施打尚未普及，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級的同學與導師，全班暫停實體課程3天。國高中職取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。大專院校則取消全校性暫停實體課程方式。

停課標準變變變，各縣市做法不同，搞到許多家長怨聲連連。以台中豐原南陽國小為例，原本5月16日才復課，但教育部昨天新規，讓學校改口5月10日恢復實體課程。台中市政府今宣布，不跟中央「九宮格」標準，即起只要高中以下學校，有個案「確診前2日內」到校上課，就全班停課3天，改線上教學。

新北市則宣布「快篩陽比照確診」，可啟動相關人員防疫假或暫停實體課程，不用等到PCR陽性才進行相關作業，若無法到校也不列出勤紀錄。台北市採相同規劃，只要快篩陽，隨即啟動停課機制，有預防性的3天防疫假。

新規不只家長不滿，似乎現在也讓教育部人仰馬翻，原本每天晚上7點前就會公布全台有多少學校停課，據了解，也讓教育部育在統計上遇到了困難，直到今晚快8點半才有數字。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計455所園校（含幼兒園192所、國小175校、國中 31校、高級中等學校36校、大專校院21校）。採「部分班級」暫停實體課程，計1557所園校（含幼兒園443所、國小 617校、國中230校、高級中等學校 196校、大專校院71校）。

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