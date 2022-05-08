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台中出租套房大火「現場燒出長短槍」　警方聯繫租客到案中

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲火調人員在火災現場發現槍枝。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區建成路一處出租套房大樓8日發生火警，1名男住戶逃生時不慎造成手指受傷，消防局後續清理火場時，赫然發現其中1個套房內竟有長、短槍各一把，以及子彈，警方初步鑑定槍彈不具殺傷力，正聯繫徐姓租客到案說明。

台中市消防局今日上午8時42分獲報，豐原區建成路一棟出租套房大樓發生火警，立即派遣豐原、豐南、神岡、潭子、后里、第一大隊等分隊，共21車50人前往搶救。到場發現現場為3樓RC結構，4樓鐵皮加蓋，火勢約20分鐘撲滅，初判為3樓臥室起火燃燒，燃燒面積約8平方公尺，財損待查。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲豐原今早建成路一處出租套房大樓發生火警。（圖／民眾提供）

消防員將火勢撲滅後，火調人員到場調查起火原因，搜尋至302套房時，竟發現室內放有槍枝、子彈及彈殼，趕緊通報豐原警分局。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲火調人員在火災現場發現長、短槍各一把。（圖／民眾提供）

警方表示，8日下午2時40分接獲消防隊轉報，稱在豐原區建成路火災現場3樓302室套房內發現槍彈，警方立即派遣鑑識人員會同消防火調人員於現場勘察，於現場發現疑似槍彈，經攜回初步鑑定認為槍彈不具殺傷力，後續將再送請刑事局進一步鑑驗。

火災發生原因目前排除有人為縱火情形，經警方聯繫屋主稱將該房間租賃予徐姓男子約1個月，後續將積極追查該徐男到案說明釐清清案情，如確有違法情事即依法偵辦。

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