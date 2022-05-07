不爽被酸狂開7槍轟錯戶！　這事更大條...證人：我快篩2條線

記者邱中岳／台北報導

北市士林區重慶北路4段一處民宅，在7日凌晨3時許發生槍擊案，鐵門被人狂轟7槍，最後槍手攜槍至大同分局重慶所投案，士林分局接手將人帶回，男子才坦承，因不滿被朋友奚落，認為對方倚老賣老所以才開槍洩憤，據傳，槍手非但找錯戶，還誤擊被害人鄰居的鐵門；連奚落槍手的男子，接獲警方通知竟突然表示「我快篩2條線」。

警方調查，21歲的吳姓槍手，在6日晚上於重慶北路4段上的一處民宅與50歲綽號「瑞哥」的男子喝酒，事後還跑林森北路等處喝酒，連續跑了4攤之後，吳姓槍手不滿被瑞哥數落「你長不大」之類的酸言酸語，於是氣沖沖跑回家持改造手槍，返回重慶北路瑞哥住處狂轟7槍。

▲槍手不滿被奚落，竟然持槍朝被害人鐵門狂轟7槍，警方到場發現「轟錯戶」。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳姓槍手開槍後，帶著酒意跑到大同分局重慶所投案，大同分局也立刻通知士林分局前往帶人，吳姓槍手向警方供稱，不滿被奚落，才會持過世友人寄放的改造槍枝前往瑞哥住處開槍，但是因吳男竟「開錯家」，造成瑞哥無辜鄰居的鐵門受害，警方目前也通知相關人等釐清。

▲槍手被奚落開槍洩憤（紅圈），警方查訪被害人，竟得知被害人確診。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，警方事後上門找瑞哥查訪，但是瑞哥開門表示，早上身體出現不舒服症狀，所以拿出快篩自行檢測，且快篩竟然呈陽性反應，不排除可能有確診疑慮，上門查訪的派出所警員也將快篩檢測，且還整晚跟吳姓槍手連跑4攤「喝酒」。

目前警方也將針對與吳姓槍手、被害的瑞哥接觸過的警員進行快篩，擔心警員執勤時與2人接觸有染疫風險，另外也將追查幕後是否有其他開槍目的，全案也朝槍砲、毀損以及恐嚇等罪方向偵辦。也不排除奚落只是藉口，幕後還有其他糾紛導致槍擊案。