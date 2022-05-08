賴清德千字文送別黃先柱　「他是可以把背後交給他的人」

▲副總統賴清德撰寫千字文送別國策顧問黃先柱。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

總統府國策顧問黃先柱逝世，總統蔡英文、副總統賴清德8日都到台南參加告別式。賴清德更透過臉書發表千字文送別，他說，黃先柱是那種「可以把背後交給他」的人，理想漸成、歲月漸好之時，黃先柱卻已離席，萬般不捨，難以平復。

賴清德表示，在生活日常跟政治工作中，從不曾想像，會沒有黃先柱並肩同行的一天，但這一天終究還是來了，「摯交戰友的多年情誼，早已將相互激勵、默契分工、分享喜悲，視為一種當然的習慣，直到陰陽相隔那一刻，才體會到大悲無淚的遺憾與不甘」。

賴清德表示，黃先柱是他政治與人生的良師益友，在陳定南參選省長一役中，他是台南市醫師後援會成員，當時結識黃先柱，得知黃先柱曾協助當年黨外雜誌等地下刊物的發行傳播，也曾「窩藏」當年海外黑名單人士，已是當年情治單位高度關切的人物，黃先柱是讓他堅定棄醫從政的決心。

賴清德說，為推動修憲廢除國大而參選國大代表，他從診間問診的醫生，轉為參選民意代表，沒有知名度、資源欠缺的新人，參選之路是淋雨吹風、街頭拜票、參與會談，一雙雙懇託緊握鄉親的手，後勤的車輛、麥克風，茶水、印傳單，插旗、掛看板，黃先柱樣樣操辦。

賴清德表示，幾次累到癱坐在路邊，因為「歡喜做、甘願受」的認知，兩人相視一笑，拍肩打氣之後，站起身來繼續拜票，可說政治這條路，他走多遠，黃先柱就挺多久，數十年來，初心未改。

賴清德回憶台南市長連任那一戰，堅持不設總部、不立看板、不跑宣傳車、不插旗幟、不辦造勢，當時台灣政壇，沒有人這樣打選戰，外界焦慮質疑不斷，但黃先柱沒有第二句話，全力襄助，最後獲得7成3的支持。

賴清德表示，在府會僵持的時候，黃先柱跟他一樣厭惡負面政治手段與買票、換票等行徑，雖然耳語不斷，但黃先柱仍堅持力挺，與市府一同面對輿論跟政治壓力。

對於黃先柱的友情，賴清德說，黃先柱是那種「可以把背後交給他」的人，理想漸成、歲月漸好之時，黃先柱卻已離席，萬般不捨，難以平復。

賴清德表示，回顧這數十年的相知相交，黃先柱給了很多，而他所能回報的卻太少，他想對黃先柱說「您的所念所想，我們會依約履行，如同您仍在一般」；帶著黃先柱的囑託和期許，會繼續向前走。