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文總「匠人魂」紀錄草編工藝師李龍　促進台日交流的推手

▲周春米出席《匠人魂》第33集「編織福氣的稻草人」發表會。 。（圖／周春米服務處提供，下同）

▲周春米出席《匠人魂》第33集「編織福氣的稻草人」發表會。 。（圖／周春米服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中華文化總會今（6）日，在屏菸1936文化基地舉行台灣職人精神的影片《匠人魂》第33集「編織福氣的稻草人」發表會。兼任文化總會副會長的副總統賴清德、屏東縣長潘孟安、立法委員周春米也到場，頒匠人魂的錦旗頒發給一生懸命、投身稻草藝術的李龍師傅。

▲周春米出席《匠人魂》第33集「編織福氣的稻草人」發表會。 。（圖／周春米服務處提供，下同）

▲周春米出席《匠人魂》第33集「編織福氣的稻草人」發表會。 。（圖／周春米服務處提供，下同）

周春米表示，這次紀錄片介紹的是出生屏東農家的李龍師傅，他將畢生奉獻給草編技術；更在2010年起揚威國際，與日本廠商合作，使用注連繩編織技法編織日本傳統祭祀的祈福品，一節一節的稻草不僅編織李師傅多年的手藝，也編織起了台日交流的橋樑。李師傅不僅是屏東之光，更是台灣之光。

周春米認為，記者會選址在二月甫開幕的屏菸1936文化基地（昔屏東菸葉廠），這是屏東文化力最好的展現。在中央地方協力下，1936年以來見證屏東歷史風華的的菸葉廠，在封閉27年後化身為屏東最大的博物館群，未來將繼續紀錄最在地的屏東故事，讓屏東又再次充滿生命力和文化力。

她說，文總拍攝的紀錄影片《匠人魂》不僅致力紀錄保存台灣在地職人的精神與貢獻，文總會也委由外交部協助將影片翻譯八國語言，讓台灣的匠人精神弘揚國際。

兼任文化總會副會長的副總統賴清德也頒發錦旗致贈全心奉獻精力的李龍師傅，象徵李師傅對待草工邊藝的「一生懸命」。

周春米補充，屏東匠人有最新第33集的李龍師傅、第2集墾丁衝浪教練吳家誌和第25集在屏東空軍訓練基地修復戰鬥機的士官長安敏華。

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