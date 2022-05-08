餐廳要求點開「社交距離APP」才能進入！　陳時中：未來可考慮

▲陳時中說，目前沒強制要求進餐廳要打開社交距離APP。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

本土病例不停增加，現在傳出有餐廳要求要點開設交距離APP，若有相關記錄不能進出，指揮中心指揮官陳時中今（8日）表示，或許未來可以考慮。

今下午記者會媒體問到有餐廳要求要點開社交距離APP才能進入，陳時中回應，APP的強制要求現在是沒有，或許未來可以考慮。

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媒體進一步追問，但是否能這樣要求？陳時中說，如果指揮中心要求的時候，是可以的，但目前沒有這樣的可能性。

