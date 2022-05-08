確診暴增「日工作16小時」累壞基層！　家屬怒拉人：再下去會沒命

▲國內確診數爆量，中央政策更新速度不夠快，導致基層人員不堪負荷。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

國內確診人數屢創新高，各縣市基層人員難以負荷工作量，儘管指揮中心宣布今（8日）起取消居家隔離者的電子圍籬措施，以及放寬密切接觸者定義，但暴增確診數驚人，幾乎天天16小時的工作量仍讓地方基層人員不堪負荷，更出現有工作人員家人直接衝進辦公室把人帶走，直喊「再做下去會沒命，不要做了」的情況。

指揮中心根據疫情升溫情況調整防疫政策，試圖確保防疫量能，昨更宣布8日起僅確診者仍採用電子圍籬措施，居家隔離者則取消電子圍籬，以及匡列密切接觸者的定義放寬為僅有同住親友，排除同班同學或辦公室同事，聚焦輕重症分流以及確診者的照護，確保防疫韌性。

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不過根據《聯合報》報導，由於指揮中心將COVID-19疫情定為「第五類法定傳染病」，基層仍疲於奔命，雖然先前居隔天數從10天改為3+4天，但基層疫調、匡列作業時間也從10天大幅縮減成3天，加上確診暴增，工作量並沒有減少。

基層工作人員從上午8點到班後，常一路上到晚上9點，回家還得加班到半夜，相當於每天工作16小時，工作辛苦還被民眾不斷抱怨，甚至出現工作人員家人直接衝進辦公室把人拉走，直喊「這樣做下去會沒命，不要做了」，找到其他工作的人也是立刻離職。

台灣進入共存時間較晚，參考其他已解封的國家，基層認為指揮中心應該早已做好確診人數增加，各階段應採取哪些配套措施，而不是慢半拍讓基層累壞。