高登涉詐「仍吃下國家標案」！　律師嗆：買早餐要問店家前科？

記者邱晟軒／綜合報導

高登環球生醫前身被踢爆是「小吃店」，資本額僅200萬卻能吃下衛福部16.5億快篩合約，之後更傳出，高登董座涉嫌詐欺口罩商300萬元，及涉賣黑心陸製口罩海削483萬被起訴。對此，網紅律師林智群為高登護航表示，「有誰買早餐要求店家出具良民證的？」

高登環球生醫公司原有意提供政府1700萬劑快篩，遭外界質疑爆料而棄標。繼國民黨文傳會會副主委葉元之指出，高登老闆劉緯澤等7人，涉嫌詐欺口罩商300萬元正由北檢偵辦外，如今又傳出，劉緯澤因涉嫌用合法的醫療口罩紙盒，包裝大陸製的黑心口罩，詐騙廠商483萬元，台中地檢署去年3月已依違反《藥事法》、《刑法》詐欺等罪提起公訴。

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▲高登環球因投標政府快篩採購標案成為焦點，另有口罩商控訴公司董事長疑似涉嫌詐欺。（圖／記者李毓康攝）

針對高登環球涉嫌多項詐欺爭議，林智群昨（7日）晚間在個人臉書氣憤表示，還是一堆人跳針高登有前科，它有貨源，貨到付款、對方還給你保證金，確保了你毫無風險，「你還要擔心什麼？」

林智群認為，「你去買早餐，會檢查店家有沒有前科紀錄嗎？不用吧！他給你早餐，你給他錢，貨到付款，你會被騙嗎？不會被騙的話，你管他有什麼前科？」

林智群更說，「有誰買早餐要求店家出具良民證的？」你們這些人平常都會要求沒前科才跟對方交易嗎？東西好吃比較重要吧？一堆二愣子，「顏家有前科還不是一堆人跑去繞境」。