寵愛媽咪　台南市議會素食啤酒市集登場

▲台南市議會與台南市政府合辦的「感恩慈暉情」系列活動，7、8兩日推出府城素食啤酒市集，下午4時起近40個素食攤位，等您用美食寵愛媽咪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會與市府合辦「感恩慈暉情」系列活動，7、8兩日推出府城素食啤酒市集，7日郭信良議長與蔡旺詮、李啟維議員等、民政局副局長吳明熙、崇正基金會台南分會王秀燕經理、以及王家貞、陳怡珍議員服務處代表共同出席，邀請市民鄉親們這2天下午4時起到議會廣場，近40個素食攤位，等您用美食寵愛媽咪。

郭信良議長表示，減碳蔬食已是社會潮流，民眾們對素食市集接受度很高，去年12月底同樣由崇正基金會承辦的蔬食饗宴大受好評，今年除了維持高品質，還增加零酒精的素食啤酒，以及義大皇冠主廚限量製作的素食日式浦燒鰻餐盒，真正是美食再升級。

為了慶祝母親節，台南市議會這兩天在舞台區精心安排表演。郭信良議長說明，7日崇正國樂團帶來樂器演奏，8日則邀請美都樂團演唱，還有雷射燈光水舞秀，一直到晚上9點，歡迎大家帶著媽媽到議會廣場散步、逛市集、欣賞音樂，體驗有如在國外街頭的悠閒感。

郭信良議長提醒，兼顧環保與防疫，市集現場設有具隔板的用餐區，但不提供一次性餐具和塑膠袋，請民眾自備餐具；非用餐的時候請全程配戴口罩，大家一起安全、安心地歡度母親節。