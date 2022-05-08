女全身傷控男友「酒瓶性侵」！驗出DNA　法官判無罪理由曝

▲台南一女子指控男友趁同睡時強壓她性侵，又強灌她高粱酒，再次以酒瓶性侵得逞。不過報警後，經台南地院審理，認為證據不足，判處男友無罪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台南報導

台南一女子小臻(化名)指控陳姓男友，在去年4月16日半夜同床時，不顧她拒絕，將她強壓在床上性侵，又強灌她高粱酒，再次以酒瓶性侵得逞。不過經台南地院審理，發現小臻證詞前後不一，且雖在小臻下體驗出陳男DNA，卻是3、4天前的性行為留下，最後因證據不足，判處陳男無罪。

判決書指出，小臻和陳姓男友在高雄相親聯誼會認識，大概交往了8、9個月。110年4月16日小臻在男友家過夜，小臻指控，那天她吃完安眠藥睡去，到了半夜感覺到男友摸胸求歡，她不想而拒絕，陳男竟說「不會很久」，強壓她脫褲性侵，完事後兩人爆發口角，陳男拿旁邊的高粱酒強灌小臻後，用酒瓶插入下體再次性侵得逞。小臻躲到2樓將房門反鎖並打電話報警，警察趕至現場將小臻送醫驗傷。

醫生雖在小臻下體驗出陳男DNA，不過卻是在案發前至少3、4天性行為所遺留，陳男也表示當天與小臻並沒有性行為，更沒有拿酒瓶性侵她。另外，小臻在右額、臉頰、胸、腰、膝皆有擦傷，符合小臻所稱陳男抓她雙手、毆打臉部等強暴行為，不過下體和大腿根部並無傷勢，沒有被酒瓶插入的跡象。

經台南地院審理，小臻對案情描述前後不一，且一開始警察到場時，小臻表示「沒有性侵成功，因為我有掙脫」，警詢時，也只說被灌高粱酒，沒有提到酒瓶性侵一事。警方表示，當時到現場處理時，小臻情緒激動，和男友繼續爭吵，還打了男友一巴掌，警方想阻止還和小臻發生推擠，因此法官認為，小臻身上的擦傷也可能是報案前與男友爭吵、爆發肢體衝突所致，無法作為被性侵的證據。最後因證據不足，判處陳男無罪。