加州取消口罩令　學生確診暴增4倍！緬因州部分學校再度停課

▲美國部分州重新呼籲學生戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國陸續取消包含口罩令在內的新冠防疫政策，然而受到Omicron新型亞變種影響，部分地區的疫情再度反彈，特別是在加州地區，光是洛杉磯的確診學生就增加了4倍多，因此當局重新呼籲學生「戴回口罩」。而在緬因州則有學校因為出現多名確診病例直接停課。

根據NBC報導，在新增確診數再度上升的州，地方政府與學校正在考慮重新採取防疫措施，以抑制校園疫情的爆發。洛杉磯公共衛生主任費雷爾（Barbara Ferrer）4日在記者會上表示，小學、國中、高中以及青少年體育學校的學生確診病例在3月27日至4月24日之間增加了4倍多。然而加州3月12日才剛解除校園室內口罩令而已。

費雷爾直言，包含學生與教職員的校園確診案例數已經與2月中旬一樣多了。因此，洛杉磯公共衛生局重新致力於鼓勵學校與教職員在有大量人潮聚集的室內活動中佩戴口罩，同時要求在舉行活動前對學生進行症狀控管或篩檢，並確保室內與交通工具保持空氣流通。

▲加州陸續解除各項防疫限制。（圖／達志影像／美聯社）



在復活節假期與春假後，美國部分地區的確診數出現明顯上升，不過根據CDC的口罩指南，大部分地區的感染風險仍然處於中等或是較低的標準。

另外在緬因州，根據當地教育部統計，光是上週就有8所學校發生群聚，並通報超過1000例確診。其中一所學校拉姆福德小學（Rumford Elementary）則發表聲明稱，因為校內出現29名學生與16名教職員確診，因此停課3天，而這同時也是該校群聚感染最為嚴重的一次。校方表示，將會加強消毒，並向學生提供口罩，同時將快篩試劑寄到學生家中。

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