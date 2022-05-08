兒童若有這3點！PCR「100%陽性」　醫點名2縣市：該考慮限制社交

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，觀察到兒童確診病人有幾個特點，「高燒+接觸確診者+家用快篩陽性」，等於100%的PCR陽性。他也認為，雙北應該考慮開始限制社交人流一段時間，讓疫情稍微降溫，減少醫療體系的負荷。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，7日新增確定病例4.6萬人，幾乎是6日的1.3倍，新增確定病例雖然以每天1.2-1.3倍成長，但當數量達到達一定程度後，即使每日增加比例類似，但每日分母不斷變大，增加的絕對數字仍十分驚人，將對醫療量能形成巨大的壓力，特別是疫情嚴重的北部城市。

▼謝宗學說，突然熱痙攣發作的孩子，要高度懷疑是新冠肺炎。（示意圖／記者姜國輝攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學說，台中市正走在先前雙北的道路，5月初急診曾經被PCR檢驗大軍淹沒，在醫院配合市府政策開立PCR快速門診分流病人後，情況改善不少，他也觀察到兒童確診病人有幾個特點：

1、高燒+接觸確診者+家用快篩陽性=100%的PCR陽性

2、高燒+家用快篩陽性=接近100%的PCR陽性

3、兒童病人常有高燒症狀，體溫燒到超過40度以上不算少見，通常48-72小時內會退燒，發燒超過48小時後，即使沒有完全退燒，最高溫度逐漸降低，發燒間隔逐漸拉長。

4、突然熱痙攣發作的孩子，要高度懷疑是新冠肺炎。

5、尚未遇到真正中重症兒童病例，但遇到一些因為高燒、嘔吐無法進食和服藥的輕症兒童，不一定需要住院，但需要輸液治療。

謝宗學指出，若疫情規模擴大到一定程度，加上明顯出現醫療量能吃緊或醫療排擠效應，如現在的雙北，應該考慮開始限制社交人流一段時間，讓疫情稍微降溫，減少醫療體系的負荷。

▼謝宗學認為，雙北應該考慮開始限制社交人流一段時間。（圖／記者屠惠剛攝）