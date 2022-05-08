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水逆要來了！5星座重災　第1名首當其衝

憂鬱,頭痛、偏頭痛、女孩哭示意圖。（圖／本報資料照）2522253

▲小孟老師說，這次水逆雙子座首當其衝。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

命理專家小孟老師提醒，5/10～6/3又出現水星逆行，摩羯座、獅子座、牡羊座、金牛座和雙子座「重災」。

小孟老師在臉書說，水逆時，許多人的想法會跟平時有落差，甚至是做出相反的決定，再加上5月下旬又會出現水星跟土星相剋的情況，因此這波水逆的影響會更加嚴峻，就先來了解這次受影響最嚴重的五大星座吧！

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TOP 5：摩羯座－衝擊投資買賣

水逆出現於摩羯座的偏財宮，代表在投資買賣或是娛樂玩票性質的投資，都顯得很難有滿意的報酬。此時會感受到強烈的壓力，內心出現一股不安，同時也害怕當前的投資是否有波動，而造成損失。

因水逆關係，摩羯會變得很敏感，也容易顯得過度保守，加上土星能量的壓制，腦中會有很多想法不容易展現出來，也不一定真的知道該怎麼做，所以會無法將想法如實表現出來。以至於很多投資都處於空想的狀態，就算是小額投資玩彩券也無法勇敢下手買單，導致在這段期間會損失不少賺錢機會。

TOP 4：獅子座－衝擊事業表現

水星在獅子座的事業宮，儘管出現了水星逆行現象，不至於讓這期間的努力放水流，應當是很有事業心的；但偏偏土星來攪局，會讓這段間期的表現，出現了更多變化，事業成績差強人意且不如預期。

換個方式說，就是不滿獅子座表現的人，在這段期間比較可能出來反對，站在對立的立場而破壞獅子座的努力。部分原因是獅子座這期間說的話及表現行為，都不太能夠被接受，還有則是獅子座本身想法左右反覆不定，表現不出更好的成績與作品，所以這期間獅子們不妨低調點，以度過動亂的水逆期。

▼小孟老師提醒，雙子在水逆期間，要留意在工作上說錯話的可能。（圖／資料照）

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

TOP 3：牡羊座－衝擊金錢財務

牡羊座在水逆期，要特別留意金錢方面，會出現無法正常運用資產的現象，尤其是不太常遇到的財務問題，會更顯笨拙。牡羊一向給人聰明的模樣，這時會有點太鑽牛角尖了，思考不敏捷，好像頭腦突然短路一樣，對金錢的使用顯得很悲觀又害怕，會有猶豫兩難的不正常行為。

這期間也更容易衝動，在工作上因此要留意說錯話的可能，特別是靠說話來爭取業績、賺取紅利獎金的人，務必小心說話，此次引起客戶不滿的機率會很高，因而造成收入銳減。這段期間若能減少金錢相關的行為，則能更安全度過金錢危機。

TOP 2：金牛座－衝擊自我表現

金牛座在這水逆期間，會出現很大的不安全感、憂慮感，也會連帶更加固執。特別是金牛座本身就需要金錢上的穩定才有安全感，但這時儘管身上不缺錢，卻會有種匱乏感，總覺得身上錢不夠用，而這樣的心態會影響到生活其他方面的作息。

對很多事不感興趣，也不敢去做，很多事情都顯得綁手綁腳，連工作都可能無法發揮正常實力，自我的表達也顯得無力，還可能出現自我封閉的傾向。溝通時詞不達意、話語無法明確表示出來，欲言又止的情況接二連三出現，切記要多留意。

TOP 1：雙子座－衝擊整體運勢

雙子座在這次的水逆期間，是首當其衝，而且剛好衝到本命宮，容易出現「變色龍」的角色，昨是今非、說話不算話、牆頭草的情況。雖然說雙子座本來就容易改變想法，但這段期間更有彈性，隨時在變，會表現得比平常更會說話，因為見人說人話、見鬼說鬼話，只說對方喜歡聽的話，缺點卻更為慘烈。

這段期間很沒原則，立場左右搖擺，自己會很難去相信別人，就連自己也不信任自己了，出現嚴重的焦慮感，情商跟智慧也跟著低落。人際關係容易出現危機，原本是個最會溝通的角色，卻出現「物極必反」的現象，變成最難溝通的人了。

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