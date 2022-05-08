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媳婦遭變態巫師「軟禁+性侵」79天！　婆婆竟是主謀

▲▼印度婚禮。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

▲印度一名女子婚後與丈夫感情不睦，甚至因此遭到婆家欺凌。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

記者王佩翊／綜合報導

印度一名女子因為與丈夫的關係不睦，竟然被婆家聯手送到巫師家，慘遭對方囚禁並性侵，時間長達79天。最後是被害人趁著巫師不注意，偷偷使用他的手機向父母求救，才得以獲救。警方目前已經逮捕被害人的丈夫、公公、婆婆、小叔子以及巫師等人。

根據《新印度快報》報導，印度奧里薩邦一名女子2017年6月與丈夫結婚，然而僅僅過了6個月，兩人婚姻便觸礁。儘管雙方家長數度為了此事見面，並試圖解決糾紛，但仍然無濟於事，女方更因此遭到公婆的各種欺負。而每當她請求丈夫幫忙，但卻都遭對方以「不能違背父母」為由拒絕。

女子的婆婆日前甚至帶著兩夫妻，找上村裡的一名著名巫師托拉夫。托拉夫聲稱，只要女方能夠完成他的所有要求，並且與他同住數月，就能徹底解決婚姻問題，與丈夫重修舊好。被害女子聽到後大感震驚，並極力反對，沒想到卻被婆婆強制留在巫師家。

被害女子就這樣被巫師囚禁在家中，多次試圖脫逃，但卻失敗，過程中還數度遭到巫師性侵。直到4月28日該名女子趁著巫師不注意，偷偷用他的手機向父母求救。女方父母得知消息後連忙報警，而警方也順利地在當天救出被害人。

該名女子一共被軟禁了79天，警方已經逮捕她的丈夫、公公、婆婆、小叔子以及巫師。女方同時也已接受驗傷，目前仍在等待報告出爐。

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