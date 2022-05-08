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學妹控學長灌酒下藥性侵...事後閒話家常幫買便當　法官判無罪

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲陳姓男大生遭學妹怒控性侵，不過法官審理後卻認為學妹所述真實性勘疑，判陳男無罪。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

一名陳姓男大生被其大學學妹指控性侵，學妹淚訴陳男無視其意願，以身體優勢強行對她性侵得逞，過程中她想要大聲呼救，還遭到陳男摀嘴，拒絕讓她求救，報警怒告。不過台南地院審酌2人對話後卻發現，學妹指控遭到學長性侵後，竟還傳訊關心陳男，更詢問他要不要幫買便當，並親自送到陳男住處，2人還一起閒話家常，顯然學妹指控內容真實行堪疑，判陳男無罪。

判決書指出，陳姓男大生被大學學妹指控性侵，學妹指出，她和陳男2人會認識，主要是因為在去年4月起承接陳男工作酒吧的裝修設計案，不料同年5月12日就遭到陳男性侵。

她指控，陳男趁著她在陳男租屋處休息之際，一手架住她的雙手，無視她的意願，以身體優勢強行對她性侵得逞。陳男還對她情緒勒索，若有不從就要自殘等言語，讓她因擔心背負人命，而不得不順從。

陳男出庭時則表示2人確實有發生性行為，但強調雙方是合意性交。

學妹還原當時情況表示，她在陳男租屋處閉目養神，不料卻發現有人在觸碰她的身體，睜開眼睛映入眼簾的就是下半身赤裸的陳男，她也立即明確拒絕陳男，但陳男卻違反她的意願，對她性侵得逞。過程中還有人打電話給陳男，陳男接起後，竟還以肩膀夾住電話的方式，一手壓住她的手，一手摀住她的嘴巴，不讓她對外求援。

不過法官審查後卻發現，學妹指控遭到陳男性侵後，卻還向陳男傳送「到店了嗎？」、「記得打卡」、「辛苦了我想要回家了，直接內反鎖即可對吧」等文字給陳男，顯然與常情不合。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲法官認為整起性侵事件疑雲重重，質疑學妹如果真的遭到性侵，為何還會在事後主動關心陳男，並親自幫他買便當孩送到住處？（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

法官質疑，如果學妹遭到陳男性侵為真，事後應急於逃脫才是，怎麼還會有餘裕和心情關心陳男的上班狀況和住處安全，顯見學妹證詞有瑕疵而難以採信。

法官也透露，儘管學妹表示會回以「辛苦了」，是因為自己是一個很有禮貌的人，只是習慣性並禮貌性地回復，但仍與其指控自相矛盾，而學妹所提出之驗傷單，更是在性侵發生過後1月才去驗傷，並無再遭到性侵當下即報警或通報等求助資料，無法佐證學妹單方面之控訴。

學妹更進一步表示，2人第一次見面約在陳男工作的酒吧喝酒，不過沒醉，隔日凌晨4點多前往陳男住處說要談酒吧的裝修設計，陳男不知道給她吃了什麼藥，讓她全身無力因而被陳男性侵2次得逞，陳男後續還以心情難過，想要有人陪等理由，要她到住處談工作，藉機對她毛手毛腳，強制猥褻得逞。

不過法官審查後卻指出，學妹指控遭性侵後，事隔2日卻主動傳訊息給陳男，表示要不要幫他買東西吃？進一步詢問陳男便當配菜要什麼後，還親自將便當送到陳男住處，後續2人還持續有在對話閒話家常。

法官認為，從2人對話主觀來看，認知為雙方互有情愫之男女並非無據，如果學妹真的遭陳男多次性侵、猥褻得逞，為何還會願意幫陳男送便當？實在可疑。而學妹也曾針對遭陳男性侵、猥褻部分提告，不過檢察官偵查後為不起訴處分，經學妹提再議後，遭高檢署駁回確定，相關情形都指出學妹所述之真實性顯然有疑。

法官表示，學妹事後還傳送，「先說好、只能抱抱，不親嘴、愛愛知道嗎？」、「是說今天學長賺到了呢」，陳男則回以「聽不懂」，學妹則回以，「就是有看到我」，後續更有表示「學長像戀愛中的少女」、「好累等等去你家睡覺好了（開玩笑的）」等訊息，有向陳男挑逗打情罵俏之意，並非無據，難認陳男有違反學妹意願和其發生關係。

法官也說明，學妹於審理時曾表示，陳男多用當面或通話方式和她聯絡，似乎想藉此湮滅證據，因此才會想留下文字訊息以保護自己，但綜觀學妹指出遭到性侵後，雙方卻仍不斷分享生活瑣事，互相關心，直到準備提告之際，才傳訊表示遭到陳男性侵，強調自己已有男朋友，不喜歡陳男等事，有計畫留存、蒐證，並刻意有導陳男回應等疑竇，認為並無積極證據認定陳男對學妹性侵得逞，判處陳男無罪。

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