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社會 社會焦點 保障人權

友人爛醉睡一旁硬上他女友　鬧鐘響起...無膽淫狼嚇到尿遁秒逃

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園劉姓男子到好友家喝酒聊天，見好友爛醉不醒，竟性侵他身旁的同居女友，女友事後報警，桃園地院判處劉男徒刑1年8月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園黃姓男子邀請劉姓好友回家喝酒聊天，想不到竟引狼入室，劉見黃的女友躺在地上，不顧黃就躺在旁邊，性侵其女友得逞，黃男被鬧鐘吵醒後劉才逃離，女友馬上告知男友並報警。桃園地院審理後，考量劉男已與女方以15萬達成和解，依強制性交罪，處劉男徒刑1年8月。

判決書指出，黃男與女友同居，於109年6月晚間在路上巧遇朋友劉男，便邀請劉男一起回租屋處飲酒聊天。3人喝到深夜11時半，黃男因不勝酒力先躺下來睡覺，女友和劉男繼續聊天到凌晨3時，女友也感覺累了，就躺在黃男身邊準備入睡。

想不到劉見好友爛醉不醒，竟直接騎上他女友，強行脫下女友內褲指侵得逞，此時，黃設定的鬧鐘在凌晨3時30分響起，劉男見黃男竟然起床，假借要上廁所逃離租屋處，女友馬上跟黃男講被劉男性侵的事，並報警處理，清晨到醫院驗傷，在身上驗出劉男DNA。

法官認為，劉男在此案前與女方素未謀面，為逞一己色慾，以強暴手段對女方做出性交行為，嚴重戕害女方身心；且警察問訊時，劉男全盤否認，對女方造成2度傷害，考量他於法院審理時終能坦承犯行，並與女方以15萬元和解，依強制性交罪，處劉徒刑1年8月。

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