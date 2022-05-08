連爆快篩之亂內幕被禁言　徐巧芯：3個月後見

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣本土疫情延燒，快篩成為重要資源，國民黨台北市議員徐巧芯卻接連爆料指目前檯面上幾家獲准的生技公司和綠營關係匪淺，質疑圖利，並在PTT八卦版上發文，但因八卦版規定不能發政治文，被檢舉水桶90天，不過她強調，「該講的話還是會講，該做的調查也不會變少。」

徐巧芯說，自己在PTT論壇裡面都以自己的帳號cherish18發文、推噓文。不找網軍側翼，也不隱瞞身分，持續很多年了都這樣，從她是學生到步入政治圈、選上議員以後都是。他一直覺得PTT是一個很好的政治討論版，很多網友的看法甚至比她超前，對她來說，PTT版友就像真的朋友一樣。有時候還會有人站內信跟她陳情，或者給很多建議，她基本都會回應。

徐巧芯表示，從4月30日開始，除了她的臉書以外，她也在八卦版上爆料快篩之亂相關事件。從福又達、保吉生、牛耳到高登，她除了把抓網軍當職志以外，揭露政府的金權黑暗面也是很重要的從政目標。短短一週，她發的文總共有七篇爆文（其中一篇被水桶刪掉），感謝鄉民的支持與互動。

徐巧芯指出，昨天一篇文章或許是她對版規不是那麼熟悉，今天收到通知被水桶90天。所以下次在PTT相見就是三個月以後的事情了。但她還是都會看版，只是平台少了一個，只能先留在臉書。

徐巧芯坦言，還是希望多一個平台分享第一手消息，被水桶仍然是感到相當扼腕的。雖然常用PTT，可是她對很多版規可能還是不是那麼熟悉，偶爾會誤踩，就讓有心人檢舉，導致被封殺。不過，她並沒有責怪任何人，包括版主。畢竟上站發文就是有風險，她不是不知道。反正三個月以後還可以回來，就請大家等一下。