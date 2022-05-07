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大陸 大陸焦點 特派現場

監管網紅亂象　中國新規：禁16歲以下當直播主、打賞送禮

▲中國官方對直播產業祭出新規。（圖／取自Unsplash）

中央社

中國今天頒布新規，禁止16歲以下未成年人提供直播主服務，也禁止未成年人參與直播打賞（送禮給直播主）。之前外媒曾披露中國擬對直播主收取禮物價值祭上限，但本次新規暫無相關規範。

中國國家廣電總局7日和中央文明辦、文化和旅遊部、國家廣播電視總局，和國家互聯網信息辦公室等4部門聯合發布「關於規範網路直播打賞、加強未成年人保護的意見」，做上述規範。

意見表示，網路直播行業迅速興起，但出現平台責任缺失、直播主良莠不齊，和打賞行為失範等問題，導致未成年人沉溺於直播、參與打賞，損害他們的身心健康，帶來社會問題。為加強相關規範，根據「網路安全法」、「未成年人保護法」等法律規範，提出工作意見。

這份意見具體的措施包括：禁止未成年人參與直播打賞。網路平台應堅持最有利於未成年人的原則，健全完善未成年人保護機制，嚴格落實實名制要求，禁止為未成年人提供現金加值、「禮物」購買、線上支付等各類打賞服務。

另外，意見也要求平台不得研發上線吸引未成年人打賞的功能應用，不得開發誘導未成年人參與的各類「禮物」。若違反上述要求，將從嚴從重暫停打賞功能、關停直播業務等措施。

意見也嚴格規範未成年擔任直播主。要求平台加強直播主的帳號註冊審核，不得為未滿16歲的未成年人提供直播主服務，16至18歲者若要提供直播主服務，則應徵得監護人同意。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）3月底曾引述消息報導，中國官方擬對直播產業祭出新規，規範網友打賞支出上限，並限制直播主每日可收取禮物的金額上限為人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元），以免吸引年輕人成為網紅。

不過當時報導稱，具體措施仍在考慮中，最終決定權在中國國務院副總理劉鶴手中。

本次公布的新規，則未對直播主收取禮物的價值上限做出進一步規範。

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