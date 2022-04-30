連千毅、勾惡、鳳梨隔空互嗆　恐掀直播主之亂！刑事局說話了

▲勾惡與連千毅相約5日在桃園體育館「聊聊」，刑事局密切蒐證也引發太陽盟發出公告聲明。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

知名網紅連千毅與勾起你心中的惡（簡稱：勾惡），在網路直播上互相嗆聲，還約5月5日在桃園體育館「聊聊」，後續各地幫派大哥、其他網紅紛紛出來發表意見，警政署擔心會有直播主之亂發生，指示刑事局加強蒐報。

連千毅與勾惡在網路上互槓，連要勾惡公布身份，且表示掌握勾惡背後的真實身份，還強調要勾惡出面直球對決；勾惡也在發布「公開身份影片」，雙方甚至相約5月5日在桃園體育館「聊聊」。

▲連千毅等網紅連日來成為新聞焦點。（圖／翻攝臉書）

據了解，直播主之亂也牽扯出許多地方人士、幫派大哥，太陽盟黃董事長也發布公告，針對「本公司所屬人員」在外各項行為進行說明，公告內文對連千毅所屬蘭庭國際精品公司之消費糾紛也做出回應，「連先生的蘭廷公司為其個人獨立經營事業，與本公司無關。」

其中也寫道，「雖然連千毅先生個人商業行為與本公司無關，也沒有任何利益往來，但情誼故在，親友仍存，外界千萬不要多做揣測。」

警方擔心直播主之亂再起，刑事局表示，目前雖然沒有恐嚇或實際行動等違法情事，但會持續蒐報、密切關注，遇有不法即刻逮捕移送，從重偵辦。

刑事局指出，針對有幫派背景的直播主、網紅，有糾紛爭議狀況產生，警方為了防止衝突產生，要求北市、中市以及高雄市警察局等單位密切蒐證，嚴防暴力衝突。