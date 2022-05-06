E級4寶媽控連千毅詐騙！隊友視線歪了樓　網：「溝」起心中的惡

▲勾惡踢爆直播主靠NFT割韭菜的影片，引發軒然大波。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）

記者陳雕文／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（勾惡）日前爆料連千毅發行的NFT涉詐騙，引發軒然大波。網紅Mini蝶5日透過Youtube直播，稱自己花了8萬買了3張連的NFT卻血本無歸，一共講了9分鐘的話，但網友卻注意到Mini蝶身旁的男子疑似盯著其事業線看，紛紛歪樓留言說，「『溝』起心中的惡」。

▲黑衣男的視線引起網友關注。（圖／翻攝自勾惡YT）

首先，勾惡透過YT副頻道於5日晚間進行直播，除了有律師、黑衣受害男子的說法，最吸引人注意的就是Mini蝶，她已經是4寶媽，但身材、外貌保養得宜，再搭配火辣的穿著，完全看不出生過孩子。

當Mini蝶一開口，可愛的娃娃音瞬間讓網友融化，加上其E級美乳的晃動，網友紛紛留言說，「好晃好晃」、「有E說E」、「好深」、「本斥但大」，似乎無法專注在理解Mini蝶的正經內容。

後來眼尖網友發現，Mini蝶身旁的另一位受害者「視線疑似在看溝」，留言瞬間轉向，紛紛說，「隔壁的男的在看溝！」、「在看哪你在看哪」、「這個溝可以踢爆嗎？」、「右邊在看啥」、「右邊一直在看溝」、「溝起心中的惡」。

▲直播網紅Mini蝶已經是4寶媽，但外型仍舊可愛，身材依然火辣。（圖／翻攝自Mini蝶臉書）

對於Mini蝶上勾惡直播，網紅推手兼AV導演圤智雨說，「其實今年初時Mini蝶想脫手連千毅的NFT時就有問過我了，當時我很淡定的跟她說『我不會買』，因為，我連股票都沒買了，怎麼可能會買NFT呢？投資一定有風險呀！現在看來，她出事了，更可證明我當初冷淡回她No是對的，我只信任錢到手的事，不信給別人錢變有錢的事，如果真的那麼靈，那爲什麼我沒中過樂透」。