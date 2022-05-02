工程師迷上美胸直播主嵐嵐　斗內百萬拿不回爆料「倒賠27萬」

▲直播主嵐玥Elaine（嵐嵐）。（圖／翻攝自Facebook／嵐玥Elaine）

記者黃哲民／台北報導

張姓工程師3年前迷上膚白腿長的D Cup直播主「嵐嵐」，半年砸120萬元「斗內」對方，但真心換夢碎，事情鬧開後，「嵐嵐」退38.5萬元給張男達成和解並簽保密協議，張男終究不甘心，向媒體爆料受騙經過，因此反遭「嵐嵐」怒告求償，一審判張男應依約支付違約金50萬元，上訴後，台北地院二審改判張男僅須賠償27萬元確定。

二審判決理由指出，雙方所簽和解書全文共5條，幾乎都是單方約束張男須遵守保密義務，約定50萬元違約金偏高，法官認為，張男確實違約，但造成的損害應以女方年收入為準，而女方於事發當年及前後各一年平均年收入為27萬0523元，又無證據顯示女方受張男爆料影響超過一年，因此酌減違約金為27萬元。

幸運減少23萬元損失的張男，現年30多歲，2018年間，他在臉書看見「嵐嵐」的粉絲專頁，手滑加入對方官方帳號後，頓時著迷於對方外貌，「嵐嵐」身高165公分，上圍是波濤洶湧的D罩杯，還有白皙肌膚大長腿，張男一聽到「嵐嵐」希望粉絲斗內幫衝直播業績，立刻打賞一萬元表態。

▲直播主嵐玥Elaine（嵐嵐）。（圖／翻攝自Facebook／嵐玥Elaine）

張男的大方贏得「嵐嵐」關注，每天噓寒問暖、稱張男「寶貝」，張男沉浸於戀愛的感覺，將畢生積蓄全斗內在「嵐嵐」身上，甚至貸款負債，前後共砸120萬元，但彼此碰面約會5次都只有短暫吃飯，張男連「嵐嵐」的小手都沒握到，也不知道她住哪，半年後張男手頭吃緊，從「嵐嵐」轉變的態度察覺自己受騙。

張男同年底堵人攤牌，事情在直播圈鬧開，隔年（2019年）中，雙方委任律師談判，講好張男自願打賞「嵐嵐」，但「嵐嵐」願退還38.5萬元給張男和解，張男對「嵐嵐」、經紀公司與直播平台不再追究責任，不能騷擾、詆毀，也不得對「嵐嵐」的家人、親友、粉絲散布流言，並須對彼此協議保密，雙方簽約為憑。

但張男終究不甘心，前年（2020年）初向媒體爆料「嵐嵐」設計愛情陷阱行騙、「嵐嵐」自知理虧退錢和解等內容，經媒體以《胸狠直播主剝皮》等標題大肆報導，「嵐嵐」怒告張男要求依約賠償50萬元違約金做懲罰，一審判決張男須全額支付。

▲二審法官改以「嵐嵐」的平均年收入27萬元，認定為張男應賠的違約金。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

張男上訴聲稱簽約前就多次跟親友訴苦抱怨，也四處請教如何採取法律行動，並在自己臉書分享，他否認簽約「後」還有洩密違約行為，並指雙方簽約時，也說好不必去除簽約前各自在網路公開說過的內容。

台北地院二審法官審理認為，依媒體報導內容來看，明顯就是張男違約爆料，否則不會出現只有當事人才清楚的細節，張男此部分辯解不可信，但法官認同張男主張違約金過高的抗辯，計算「嵐嵐」生計所受影響程度為期一年、金額為27萬元，據此酌減改判為張男應賠償金額，全案確定。