金援男直播主砸11萬買禮物　新北女怒「沒唱100首歌還我」想收回

▲新北鐘女在直播主許男身上花了11萬餘元，因不高興許男沒按照約定「當面唱100首歌」，提告要收回贈與。（示意圖／取自Unsplash）

記者郭玗潔／新北報導

新北一鐘姓女子欣賞一許姓男直播主的演唱，於108年10月透過交友軟體與許男有私交，因許男向鐘女表示經營店面倒閉，缺吃飯錢、修車費，還要買吉他等等，鐘女前前後後共金援許男11萬餘元。但鐘女後來提告，許男沒有依照約定當面唱100首歌給她，要許男還她錢，經板橋簡易庭審理，鐘女無法提出自己贈與時有附帶條件一事，判決鐘女敗訴。

鐘女平常喜歡上SKOUT直播平台，看許姓男在直播上演唱歌曲，兩人於108年10月間透過交友軟體有了私交，於同年11月2日前某時，許男對鐘女表示要駐唱、需要較為輕巧的平板方便攜帶，鐘女馬上匯了近2萬元給他。接下來，許男以各種理由表示缺錢，包括「經營的店面倒閉賠100萬，沒錢吃飯只能吃泡麵」、「車壞了要維修」「無駐唱用的吉他」，讓鐘女匯了近6萬元幫助許男。

此外，鐘女也買了營養包、酵素、蜂蜜、宜蘭金桔茶、維他命C等各種食品，讓許男保養身體；怕許男冷到，又買了發熱衣、羽絨背心、厚外套等衣物，還包辦吃餐廳的費用、生病的醫藥費、看展覽、送手機等等，加先前的平板、吉他、修車等費用，總共在許男身上花了11萬餘元。

鐘女指控，許男沒有按照約定，達成當面唱歌100首、親筆手寫詩、回贈粉色衣服、打鼓棒、公益包、MV配戴耳環及合照等條件，所以她要撤銷之前的贈與，要許男還她7萬餘元款項。

許男則表示，這些花費都是鐘女自願的，當初講好的條件，是請他在鐘女面前唱1首歌，100首歌的部分是他自行提出的，鐘女也沒說如果他沒唱100首歌，就要收回贈與。

板橋簡易庭認為，雖然鐘女提出兩人對話紀錄，表示許男說要唱100首歌時，她有同意，不然不會贈與，但內容僅為鐘女表示要贈與，許男表示願意以唱100首歌作為表示感謝之意，並非兩方同意贈與應附帶此條件，由於鐘女無法再提出自己贈與時有附帶條件一事，判決鐘女敗訴。