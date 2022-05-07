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義消邊開車邊滑手機被制止　竟回嗆「你去投訴檢舉啊」

▲▼台中市1名義消邊開車邊滑手機被制止，不料竟回嗆對方「你去投訴檢舉啊」。（圖／馬姓義消臉書）

▲▼台中市1名義消邊開車邊滑手機被制止，不料竟回嗆對方「你去投訴檢舉啊」。（圖／馬姓義消臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局中港分隊1名馬姓義消日前邊開車邊滑手機，雖然手機是放在手機架上，但有網友提醒行為很危險，不料馬竟回嗆「去投訴檢舉啊」、「什麼都沒有申訴什麼」，消防局表示已告誡當事人，但也聲援他，馬姓義消救災非常認真，配合度高，但有時年輕人比較沉不住氣才回嗆，而馬已將臉書關閉，搜尋不到了。

▲▼台中市1名義消邊開車邊滑手機被制止，不料竟回嗆對方「你去投訴檢舉啊」。（圖／馬姓義消臉書）

馬姓義消日前開車時，邊看手機架上的手機影片，看完影片哈哈大笑，還伸手滑手機，全程被車上女友側錄，並po上馬的IG，還打上「一個嘔吐物可以讓他快樂一整天，男人的快樂很簡單」，結果招來爭議。

有網友留言提醒開車要小心，不料，馬姓義消竟回嗆「你去投訴檢舉啊」、「笑死人」、「麻煩你去申訴」、「什麼都沒有申訴什麼」等，結果更引起網友不滿，截圖和下載影片投訴，憤怒說「打著救人名號做殺人的事」。

消防局表示，一得知此事已向當事人告誡，當事人也坦承錯誤，消防局還幫馬說好話，他真的很認真救災，但年輕人可能較沉不住氣，才會回嗆，馬當時開車，並非前往救災途中。

台中警方表示，目前規定是駕駛禁止以手持方式使用行動電話、電腦等，但馬姓義消不是手持，而是把手機放在手機架上，是否觸法有待認定。

馬姓義消在臉書上常PO救災照片，還說明「為什麼救災救護沒有錢，還是那麼認真在跑，累的要死半夜還出勤，約會到一半就要支援救災」，「因為想救更多人，親眼看過因車禍災害讓家庭破裂」，「有錢沒錢不重要，能跟大家一起救災救護，大家互相照顧就是我要的感覺」，最後還不忘謝謝女朋友的體諒，讓他無後顧之憂，全心全意救災。

影片一曝光後，馬可能受不了壓力，或是心理不平衡，已關閉臉書，搜尋不到了。

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