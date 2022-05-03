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社會 社會焦點 保障人權

單手騎車滑手機！騎士追撞貨車亡　違停司機做這件事獲緩刑

▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲洪男一手騎車、一手滑手機，追撞上王男停在路邊的大貨車而身亡，王男因自首且自動賠償家屬，獲判4個月緩刑2年。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名洪姓機車騎士因為一手騎車、一手滑手機，沒注意前方狀況而追撞王姓男子暫停在慢車道上的大貨車，洪男人車倒地失去生命跡象，送醫後仍急救無效身亡。王男一審被依過失致死處有期徒刑10月，上訴後高雄高分院認為洪男單手騎車又用手機，過失責任比例較重大，改判王男有期徒刑4個月，可緩刑2年。

判決書指出，王姓大貨車駕駛2020年10月21中午，將車暫停在屏東縣萬丹鄉萬順路慢車道上，並在車內休息，而後同向洪姓騎士一邊使用手機、一邊以單手騎車，來不及注意前方路況而撞上王男大貨車，洪男人車噴飛、多處受傷，送醫急救後仍不治死亡。

王男在事發當下留在現場，並向承辦員警坦承為肇事人，自首接受裁判，地檢署依照過失致死將王男起訴，屏東地院一審判處10個月有期徒刑。

王男上訴後，高雄高分院認為雖然王男將車輛停放於慢車道，使洪男追撞而死有因果關係，但當天中午天氣晴、光線充足，路面無障礙、視線良好，洪男單手騎車又違規使用手機，導致無法留意車前情況，雙方相較之下王男的過失程度較輕微。

另外，本案民事訴訟王男獲判免賠，但王仍願意主動賠償死者家屬60萬，並已匯款完成，可見其深具悔悟，且已與死者家屬達成調解。又案發當下就勇於面對、向員警自首而減省司法資源的耗費，於是法院撤銷原判決，輕判王男有期徒刑4個月，可易科罰金1000折算1日，並且緩刑2年。
 

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