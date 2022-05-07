保障弱勢學生　彰化縣府：國三生是否到校...採雙軌制

▲彰化飆破500例，縣長王惠美宣布，國三生是否到校採雙軌制。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／彰化報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增4萬6377例本土個案，另確診個案中新增11例死亡。彰化縣長王惠美表示，彰化縣今天新增517例，防疫仍不能鬆懈。面對即將到來的國中會考，國三生是否到校，王惠美表示，考量弱勢孩童不到校恐連吃飯都成問題，將採取線上、實體雙軌併行，學生要到校也可以。

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▲彰化飆破500例。（圖／彰化縣府提供）



彰化縣政府統計，近5日核酸檢測陽性率為20.17%，核酸檢測累計陽性率為0.95%，已完成核酸檢測人數36萬9353人，居家抗原快篩人數9萬195人，居家抗原快篩累計陽性率0.04%，居家隔離中人數1655人，累計居家隔離人數7966人。

彰化縣府表示，彰化縣確診數2731人，平均每位確診者居家隔離人數3人，王惠美也提醒大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。許多縣市宣布國三生暫停實體課程以應付即將到來的國中會考，王惠美表示，徵詢過校長意見，有些認為改採線上教學，有些校長認為，弱勢生不到校連吃飯都成問題，因此若有意願到校自我學習也可以，採雙軌併行。

王惠美也提到，彰化縣即日起與衛生福利部彰化醫院合作啟動，「友善急門診快速通關」便民快速服務，採檢分類重症評估，以高風險確診個案，65歲以上2歲以下具有重症風險者為主，採一條龍服務，如果是急重症則住院治療，如果是輕症，則以診療處方、個案返家、抗病毒藥物、清冠一號，並立即啟動居家照護，縮短時程，以免讓病人等太久。