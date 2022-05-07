花蓮慈院啟動快篩陽性篩檢站　緩解生理與心理症狀雙管齊下

▲▼花蓮慈院開設戶外快篩陽性-PCR篩檢站，提供一站式篩檢，並且與急診求診動線分流。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎每日新增確診人數破萬，疫情對民眾與醫療環境來說都帶來壓力，為了照顧快篩陽性的民眾，及時提供專業的醫療服務，花蓮慈濟醫院接受花蓮縣衛生局的委託，即日起，在急診室外獨立開設專門線路的快篩陽性-PCR採檢站，除了提供PCR篩檢服務，也會為出現發燒症狀的民眾進行發燒診療、開立藥物。

「安全性是最優先的考量。」花蓮慈院的戶外快篩陽性-PCR篩檢站，獨立在急診室之外，不論是出入口與動線，都與急診求診的民眾分開。在提供安全就醫環境的同時，採檢站採取一站式的服務，民眾只需要依照動線，就可以在獨立窗口完成讀取健保卡、醫師問診、採檢等過程，如果有發燒的民眾，在完成發燒診療之後，也可以在同一窗口完成領藥的服務。

▲▼讀健保卡、醫師問診與採檢單一窗口，如果有發燒症狀，有需要的民眾也可以在同一窗口進行領藥。

花蓮慈院急診部主任陳坤詮表示，如果遇到來採檢的民眾是出現症狀的兒童，團隊會轉介急診小兒科醫師進行問診，讓家長可以安心。而且很多民眾是發現自己出現疑似症狀才會做快篩，心理的壓力很大，一方面擔心是否傳染給家人，一方面也擔心自己是不是確診，能不能盡早接受適當的治療，所以，在問診過後，團隊會針對有發燒症狀的民眾進行發燒診療，並給予適當的藥物，就是希望能緩解來採檢民眾生理與心理上的症狀。

以四月底開設社區抗原快篩站的經驗來看，花蓮慈院團隊在短短七天內，就篩檢了一萬一千一百零三人次，面對持續發展的疫情，花蓮慈濟醫院也做好準備，初步規畫快篩陽性-PCR篩檢站，從五月五日開始到五月三十一日，每天下午三點半到晚上七點，不論是在診所或者是藥局買到快篩的民眾，只要出現快篩陽性結果，都可以到花蓮慈院進行後續檢驗與治療。在險峻的疫情下，花蓮慈濟醫院做為守護東部地區民眾生命的磐石，與所有的醫療院所、團隊都是民眾最堅強的後盾，一起陪著大家平安度過疫情。