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這張圖藏了2名狙擊手！　網友找不到崩潰：直接講答案吧

▲▼看似平凡的風景照中，藏了2名偽裝過的狙擊手。（圖／翻攝自推特／@JGSDF_ITAZUMA）

▲看似平凡的風景照中，藏了2名偽裝過的狙擊手。（圖／翻攝自推特／@JGSDF_ITAZUMA，下同）

實習記者林郁婷／綜合報導

狙擊手通常具有高度技術的偽裝技能，能將自己無違和的融入環境中，以避免遭到敵人洞悉。日本網路上最近流傳一張照片，看似平平無奇，其實草叢裡潛藏了2名經過偽裝的狙擊手，不仔細看真的很難發現，就連網友也是找了半天都沒有找到，不得不說日本軍隊的偽裝技術真是令人驚嘆！

根據日媒《ねとらぼ》報導，陸上自衛隊板妻駐軍在官方推特發文，邀請民眾來玩「大家來找碴」，照片意外引發話題，因為乍看之下以為是普通風景照，藍藍的天空配上草地和樹叢，根本想不到會有2名狙擊手藏在裡面。

陸上自衛隊板妻駐軍也在隔天公布答案，曬出同樣一張照片，上面多了2個黃色圈圈，分別是2名狙擊手躲藏的位置，一位躲在左邊草叢，另一位躲在右邊，也因為他們不只身穿迷彩服，連臉都畫上迷彩裝，和周圍綠色植物完美融合在一起，才讓廣大網友找不到人在哪裡。

▲▼看似平凡的風景照中，藏了2名偽裝過的狙擊手。（圖／翻攝自推特／@JGSDF_ITAZUMA）

▲2名狙擊手分別藏在左右兩側。

不少網友讚嘆他們的偽裝技術，「好厲害…完全找不到」、「放棄，直接跟我講答案吧」、「有找到左邊那位，把圖片放大看得比較清楚」、「一個在左邊，另一個…也在左邊嗎」、「這是張靈異照片吧」、「我就直說了，其實根本沒人對吧，有也是透明人」。

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