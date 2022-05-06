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超越光環與侷限　姚正玉：選出最有戰力、最優質的參選人

▲國民黨台南市北、中西區市議員初選參選人姚正玉，呼籲選民超越年齡、性別、大咖助選的光環與侷限，選出最有戰力、最優質的參選人，才能有效監督市政、為民發聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市北、中西區市議員初選參選人姚正玉，呼籲選民超越年齡、性別、大咖助選的光環與侷限，選出最有戰力、最優質的參選人，才能有效監督市政、為民發聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市北、中西區市議員提名初選，進人最後倒數，參選人姚正玉帶領助選兄弟姐妹，一起在街頭拜票衝刺，她強調初選競爭激發國民黨士氣，呼籲選民超越年齡、性別、大咖助選的光環與侷限，選出最有戰力、最優質的參選人，才能有效監督市政、為民發聲。

▲國民黨台南市北、中西區市議員初選參選人姚正玉，呼籲選民超越年齡、性別、大咖助選的光環與侷限，選出最有戰力、最優質的參選人，才能有效監督市政、為民發聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5月9日至11日的初選電話民調，進入最後衝刺，姚正玉表示，許多朋友看到初選對手大咖站台與文宣攻勢，擔心她沒有大咖撐腰、沒有長輩金援、沒有組織固盤，光憑滿腔熱血，與媒體人熟悉市政、勇於針貶缺失、了解民瘼的經歷，到底能有多少勝算？

姚正玉強調，民進黨長期執政的台南，在野力量非常弱勢，監督能力明顯式微。台南整體城市發展遲滯，科技產業與民生經濟發展嚴重失衡，公共基礎設施與弱勢族群的福利服務，相對落後其他都會區，並且與台南人口外移、年齡老化形成惡性循環。

▲國民黨台南市北、中西區市議員初選參選人姚正玉，呼籲選民超越年齡、性別、大咖助選的光環與侷限，選出最有戰力、最優質的參選人，才能有效監督市政、為民發聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姚正玉說，創造宜居環境，台南才有未來。但是，議會需要強有力的聲音，才能發掘民瘼，為弱勢發聲；議會需要熟悉市政、不畏強權的民代，才能針對治理缺失做有效監督，這正是她參選的動機，也自認最有能力達成選民的託負。

面對其他初選競爭的黨內同志，不乏黨內大咖關愛的神眼，或有基層服務基礎、組織動員能量。姚正玉強調：「我們不一樣！」，她不是以誰的子弟兵身分而戰，也不是為了特定政治勢力接班而戰；但「我們都一樣！」，因為她是以小市民、一介基層黨員的身分投入選舉。

▲國民黨台南市北、中西區市議員初選參選人姚正玉，呼籲選民超越年齡、性別、大咖助選的光環與侷限，選出最有戰力、最優質的參選人，才能有效監督市政、為民發聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姚正玉呼籲期待台南蛻變、進步的選民，超越年齡、性別、大咖助選的光環與侷限，初選民調唯一支持戰力最強、條件最優質的姚正玉，她會一本初衷、堅持理念，監督市政、為民發聲，全力以赴。

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關鍵字：

姚正玉戰力優質參選人

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