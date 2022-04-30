「戰鬥藍」趙少康　力推台南資深媒體人姚正玉參選市議員

▲「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康，公開推薦資深媒體人姚正玉是專業記者出身，是監督民進黨執政的強力悍將。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨中西、北區市議員提名初選，電話民調進入倒數10天，「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康，公開推薦資深媒體人姚正玉是專業記者出身，是監督民進黨執政的強力悍將。

國民黨台南市議員提名，中西、北區是唯一舉辦電話民調的選區，各路人馬競爭激烈。參選人姚正玉連日來走上街頭、家戶拜票，對市政提出針貶、建言，獲許多支持者熱情肯定、鼓勵與推薦。

由政壇轉戰媒體的趙少康，公開推薦資深媒體人姚正玉。他肯定姚正玉專業記者出身，有強烈的正義感，是監督民進黨執政的強力悍將，台南市議會正需要這樣的人才。「守護正義，台南正玉」5月9日至11日晚上電話民調，姚正玉懇請市民朋友唯一支持「姚正玉」。

此外，一位從台北南遷的法律人，也留言肯定姚正玉雖然選擇了不好走的路，但必然是一條光榮之路；國民黨在艱困的台南，需要一番新氣象，讓國民黨從台南刮起改變的旋風。

姚正玉感謝趙少康與所有支持者的鼓勵，強調將一本初衷，堅持理念，希望以媒體人不畏強權的特質，以及對市政的掌握與暸解，提供市民一個更好的選擇。