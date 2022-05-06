合歡山杜鵑花季人氣夯！9人座超值接駁　南投好好玩一指搞定

▲合歡山高山杜鵑觀賞人氣旺，「南投好好玩」平台推接駁車專案服務（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今年的合歡山杜鵑花季已自4月16日啟動，公路總局雖祭出接駁車和高乘載管制，山上道路每到假日還是十分擁擠；南投縣政府輔導設立的「南投好好玩」旅遊電子商務平台，整合推出9人座小車服務，讓遊客能搭高鐵或台鐵到台中，再轉搭小車直上合歡山，省去開車及塞車之苦，一人整天接送費更只要1399元，堪稱物超所值。

縣府表示，為推動南投縣旅遊商品電子化，除輔導成立「南投好好玩」電子商務平台，也持續與網站營運單位討論推出新產品：繼竹山鎮瑞龍瀑布開幕的竹山鹿谷地區系列旅遊套票，合歡山高山杜鵑花季則推出9人座接駁服務，免包車且保證成團。

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該服務行程自早上7點30分於台中干城站、7點55分於高鐵台中站五號出口發車，前往合歡山，合歡山有武嶺、松雪樓及石門山三站可選擇下車，下午3點回程，返回高鐵台中站或台中干城站，目前首度開放5月12日及18日可預約，未來將視搭乘情況增加開放日期；為提供遊客更多合歡山清境地區旅遊選擇，同步推出清境高空觀景步道結合清境小瑞士花園，或竹山天梯、瑞龍瀑布及雙龍瀑布七彩吊橋門票等多元套票。

縣府觀光處表示，快速購買連結如下：合歡山杜鵑九人座專車服務（https://reurl.cc/Rrr8eZ），更多優惠套票請上「南投好好玩」官方網站（https://reurl.cc/e33nMj）。